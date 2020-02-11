Спалах коронавірусу: евакуація українців з Уханю не відбулася

Евакуація українців з китайського міста Ухань, у якому розпочався спалах нового виду коронавірусу, мала відбутися у вівторок, 11 лютого. Однак, як написала одна з українок, яка проживає у закритому місті, вилетіти їм не вдалося.

За словами громадянки України Ольги Батури, яка проживає у місті Ухань, на сторінці у фейсбуці, близько 9 години ранку (3 година ранку за українським часом) українцям повідомили з посольства, що евакуації 11 лютого не буде.

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Телефоном громадянам України повідомили, що евакуацію скасували через технічні причини, які не залежать від посольства України у КНР.

Ольга Батура додала, що українське посольство зробило чимало допомоги українцям для їхньої евакуації: представники організували транспорт до аеропорту, домовились про усі деталі з китайською стороною, надали матеріальну допомогу.

Однак чим більше вони залишаються на території міста, де зародився небезпечний коронавірус, тим більше вони ризикують бути інфікованими.

Чим довше ми тут залишаємося, тим більше ризикуємо захворіти. Навіть похід до супермаркету може бути небезпечним… Нас всього, плюс-мінус, 50 людей! Вже майже два тижні ми сидимо на валізах, а керівництво нашої країни і далі зволікає… В українських новинах заявляють, що нас вже везуть додому. У мене враження, що я в якійсь паралельній реальності! Нічого не розумію!

– написала українка.

Посольство України у Китайській Народній Республіці також опублікувало повідомлення щодо дати евакуації українців без конкретної інформації наразі. "Урядом України планується евакуація громадян України зі згаданої провінції, в якій запроваджено карантин, спеціальним чартерним рейсом за маршуртом: м.Київ — м.Ухань (КНР) — м.Київ. Дата і час будуть оголошені пізніше після ухвалення відповідного рішення Уряду України" – йдеться на сайті. Останні дані про поширення китайського вірусу:

Станом на 11 лютого від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 1018 людей. Загальна кількість інфікованих – близько 45 тисяч по всьому світу.

Від хвороби помирають приблизно 9% інфікованих.

Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям.

В Україні жоден випадок підозри на коронавірус не підтвердився.

До Китаю тимчасово припинили групові тури.

Посольство України в КНР радить утриматись від поїздок до країни, де вирує епідемія.

Міфи та правда про коронавірус/Інфографіка 24 каналу

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