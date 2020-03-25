Спалах коронавірусу на Тернопільщині: кількість хворих різко зростає, лікарні не готові

На Тернопільщині триває боротьба з коронавірусом. Однак, як повідомив депутат Монастриської обласної ради, в одній з лікарень немає буквально нічого не лише для лікування хворих, а й для забезпечення будь-яких умов для лікарів.

Про це депутат ради Монастирської громади Андрій Кохан розповів журналістам Здоров'я 24.

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Він додав, у Монастириському районі Тернопільської області зараз критична ситуація через спалах коронавірусу, де зафіксовано шість випадків і одну смерть.

За словами Кохана, з хворими контактували понад 500 людей, серед яких – священники району, які правили служби по храмах.

"В ізоляції уся лікарня, адже їхня працівниця, яка хворіла 3 тижні, також із підтвердженим діагнозом. З лікарні роблять госпіталь, лікарів не відпускають уже додому. З трьома хворими контактували також сімейні лікарі. У двох з них проявляються вже підозрілі симптоми", – зазначив Кохан.

Депутат сказав, що у лікарні відсутнє будь-яке забезпечення: немає масок, халатів, бахіл, респіраторів, апарату ШВЛ.

Навіть немає експрес-тестів, щоб протестувати хоча б усіх медиків. Бо не зрозуміло, чи вони будуть лікувати, чи, навпаки, поширювати вірус. В лікарні немає нічого,

– заявив Кохан.

Голова райради Володимир Данилюк поспілкувався з журналістами Здоров'я 24 та розповів, що "картина сумна". Данилюк запевнив, що з масками та бахілами проблем немає, єдине, що відсутні одноразові захисні костюми. Відтак, пошиття багаторазових довелося замовляти у Коломиї. Також на лікарню є 1 апарат штучної вентиляції легень, але поки що його вистачає.

Данилюк зазначив, що у міській раді сконцентрували кошти, але його лякає ситуація в самій державі. За його словами, нині медичні товари пропонують без документів, сертифікатів та по безрахунку.

Ми сконцентрували кошти та готові купляти апарати ШВЛ, ми готові ще боротися, але в держави нічого немає. Нині в державі пропонують і антисептики, і маски, і що не хочете, тільки по безрахунку, без документів і без сертифікатів,

– заявив Данилюк.

Спершу у хворої на коронавірус медсестри виявили грип, тому всі були спокійні

Голова райради очікує на поширення хвороби та звинувачує алгоритм дій при підозрі на коронавірус. Він розповів, що згідно з ним, хворій на коронавірус медсестрі зробили тест на грип. Результат був позитивним і всі подумали, що у неї не може бути коронавірусу.

Але жінка продовжувала лежати у реанімації з легеневою пневмонією, й зразки таки направили до лабораторії, аби перевірити їх на наявність коронавірусної інфекції. Як і на грип, вони виявились позитивними.

У нас одна медсестра захворіла. Згідно з алгоритмом, виключали групу A і групу B, підтвердили, що грип є. Значить, у неї нема коронавірусу і всі працівники спокійні. Всі її відвідують, її колеги її відвідують. Вона лежить у реанімації з легеневою пневмонією. Здали аналізи в лабораторію і в неї є коронавірус,

– розповів Данилюк.

Залишилася лише 1 лікарка, яка не контактувала з хворою, бо була у відпустці

За словами Данилюка, офіційно у Монастирському районі зареєстровано 117 контактних осіб, що контактували з хворими. Але він вважає, що в реальності їх значно більше, адже лише з самою медсестрою, де начебто 33 контактних випадки, контактувало близько 84 лікарів.

У зв'язку з цією ситуацією, центр первинної допомоги (сімейна медицина) залишився майже без лікарів.

З хворою не контактувала лише 1 лікарка, яка була у відпустці. Вона сьогодні прибула і буде працювати. А решта лікарів цього центру йдуть на самоізоляцію, оформили відпустки. 12 медсестер разом з ними. Ми прийняли рішення, що коропецькі лікарі будуть надавати трохи допомогу. Картина сумна. Ви уявляєте, що завтра може вийти з ладу базова медицина району?,

– підсумував Данилюк.

Данилюк розповів, що усіх контактних осіб взяли під контроль. Вони перебувають вдома на самоізоляції та щодня звітують про стан здоров'я та температуру.

За його словами, у районі попередили про нові випадки зараження і попросили місцевих людей взяти це до уваги. Також районом їздить машина з гучномовцем, яка закликає людей залишатися вдома.

Він додав, що окрім цього, до району прибуло близько 150 людей з-за кордону, яких закликають залишатися вдома, адже вони також можуть бути носіями вірусу.

Голова райради вважає, що зараз ситуація в медицині не виправиться, тому треба сконцентруватися на тому, що залежить від людей – на дисципліні та гігієні.

Не так страшна сама хвороба, як паніка від неї... Життя наше, наших родин в наших руках. В самоорганізації, дисципліні, самоізоляції та гігієні. Ми вже не повернемо неполадки в медицині. Сьогодні треба організувати людей на самодисципліну та побороти байдужість,

– зазначив він.

Медиків в лікарні перевіряють на наявність Covid-19

Журналісти Здоров'я 24 зв'язалися з головною лікаркою Підгірною Стефанією Іванівною. За словами медика, експрес-тестів у лікарні справді немає, але медперсонал перевіряють на наявність коронавірусу. Наразі 43 працівників очікують результати ПЛР-аналізу, який роблять у Києві.

Ті лікарі, які мали контакт з хворими, проходять самоізоляцію. Також головна лікарка додала, що у лікарні є один апарат ШВЛ і медики забезпечені такими необхідними речами, як маски та халати.

Що відомо про поширення коронавірусу на Тернопільщині

Перший випадок інфікування коронавірусом у Тернопільській області зафіксували 20 березня. Захворів 57-річний священник.

Станом на 25 березня у Тернопільській області вже 6 випадків зараження коронавірусом.

Після цього в Тернопільській ОДА проголосували за введення в області режиму надзвичайної ситуації.

Згодом у місті ввели масковий режим, а роботу громадського транспорту зупинили. Маршрутки возитимуть на роботу лише медиків, правоохоронців, комунальників, працівників продуктових магазинів та аптек, працівників органів державної влади.

На в'їздах до Тернополя планують створити санітарно-контрольні пости. Там проводитимуть температурний скринінг.



Як розпізнати коронавірус:симптоми/Інфографіка 24 Каналу

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