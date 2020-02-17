Спалах коронавірусу: разом зі своїми громадянами Україна евакуює аргентинців

В уряді Аргентини повідомили, що Кабінет Міністрів України висловив готовність допомогти з евакуацією громадян латиноамериканської держави з китайського Уханю. Нині місто фактично ізольоване від світу через спалах небезпечного коронавірусу.

Через посольство у Києві уряд України повідомив про готовність забезпечити можливість евакуації аргентинців з китайського Уханю, повідомляє МЗС Аргентини.

Більше деталей: Українців евакуюють з китайського Уханю, де спалахнув коронавірус, 19 лютого, – Скалецька

Там зазначили, що спеціальний рейс вирушить з Києва у Китай вже у вівторок, 18 лютого, а повернеться назад до української столиці наступного дня – 19 лютого.

Водночас аргентинське зовнішньополітичне відомство попереджає своїх громадян, що після евакуації їм доведеться 2 тижні провести у карантині. Втім чи буде це на території України, не уточнюється.

Також дипломатичне міністерство Аргентини запевнило, що вдається до усіх необхідних кроків, аби забезпечити евакуацію з Китаю своїх громадян, які цього бажають.

У черговий раз Міністерство закордонних справ висловлює подяку українському уряду за його щедрість та уряду Китаю за співпрацю у цьому важливому напрямку,

– наголосили у МЗС Аргентини.

Що відомо про евакуацію українців з Уханю?Евакуація громадян України мала відбутися у вівторок, 11 лютого. Однак за декілька годин до вильоту українцям повідомили про перенесення дати без чітких подробиць. Згодом стало відомо, що її проведуть 19 лютого.



Перед евакуацією китайські медики оглянуть усіх бажаючи повернутися до України, а на борт впустять лише здорових громадян. Українців, а тепер і аргентинців, супроводжуватиме бригада лікарів, які потім залишаться з евакуйованими в ізоляції.

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