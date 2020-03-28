Спалах коронавірусу серед лікарів Тернопільщини: захворіли 24 медики
У Монастириському районі Тернопільській на коронавірус масово хворіють медики. 24 лікаря вже мають підтверджений діагноз Covid-19.
Про це повідомив заступник голови Монастириської РДА Павло Дронь.
Читайте також: Хворих значно більше: у МВС розповіли деталі смерті чоловіка від коронавірусу на Тернопільщині
У Монастириському районі Тернопільської області зафіксовано 36 випадків COVID-19, з яких 21 у медиків,
– повідомив голова Монастирської ОДА.
Загалом в області кількість хворих в Монастирському районі теж стрімко зростає. Там фахівці лабораторно підтвердили 36 випадків зараження коронавірусною інфекцією.
Серед хворих 7 лікарів, 8 медсестер, 6 молодших медсестер, 2 держслужбовці, 1 священник, 1 завідувач дитсадка, 1 дитина.
Де зафіксували випадки COVID-19 у Тернопільській області:
- місто Монастириська – 19,
- село Швейків – 7,
- село Ковалівка – 4 (1 летальний),
- село Горішня Слобідка – 2,
- село Долішня Слобідка – 2,
- село Бертники – 1,
- село Чехів – 1.
За словами Дроня, найбільшою проблемою зараз є брак тестів. Він наголосив, що мобілізовані всі наявні ресурси району на забезпечення необхідним районної лікарні, а також подякував за допомогу волонтерам.
До теми: Спалах коронавірусу на Тернопільщині: кількість хворих різко зростає, лікарні не готові
Що відомо про поширення коронавірусу на Тернопільщині? Перший випадок інфікування коронавірусом у Тернопільській області зафіксували 20 березня. Захворів 57-річний священник. За словами МВС, в поліції порахували, що хворий священник за тиждень контактував із понад 500 людьми. Після цього в Тернопільській ОДА проголосували за введення в області режиму надзвичайної ситуації. 25 березня від коронавірусу помер чоловік.
Як не захворіти на коронавірус/Інфографіка 24 Каналу
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.