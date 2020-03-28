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Спалах коронавірусу серед лікарів Тернопільщини: захворіли 24 медики

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На Тернопільщині захворіли на коронавірус медпрацівники / BioBreakout

У Монастириському районі Тернопільській на коронавірус масово хворіють медики. 24 лікаря вже мають підтверджений діагноз Covid-19.

Про це повідомив заступник голови Монастириської РДА Павло Дронь.

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У Монастириському районі Тернопільської області зафіксовано 36 випадків COVID-19, з яких 21 у медиків,
– повідомив голова Монастирської ОДА.

Загалом в області кількість хворих в Монастирському районі теж стрімко зростає. Там фахівці лабораторно підтвердили 36 випадків зараження коронавірусною інфекцією. 

Серед хворих 7 лікарів, 8 медсестер, 6 молодших медсестер, 2 держслужбовці, 1 священник, 1 завідувач дитсадка, 1 дитина.

Де зафіксували випадки COVID-19 у Тернопільській області:

  • місто Монастириська – 19,
  • село Швейків – 7,
  • село Ковалівка – 4 (1 летальний),
  • село Горішня Слобідка – 2,
  • село Долішня Слобідка – 2,
  • село Бертники – 1,
  • село Чехів – 1.

За словами Дроня, найбільшою проблемою зараз є брак тестів. Він наголосив, що мобілізовані всі наявні ресурси району на забезпечення необхідним районної лікарні, а також подякував за допомогу волонтерам.

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Що відомо про поширення коронавірусу на Тернопільщині? Перший випадок інфікування коронавірусом у Тернопільській області зафіксували 20 березня. Захворів 57-річний священник. За словами МВС, в поліції порахували, що хворий священник за тиждень контактував із понад 500 людьми. Після цього в Тернопільській ОДА проголосували за введення в області режиму надзвичайної ситуації. 25 березня від коронавірусу помер чоловік. 


Як не захворіти на коронавірус/Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Лікарня Тернопіль Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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