Спалах коронавірусу: українські прикордонники не вживають жодних заходів через хворобу

У світі б'ють на сполох через поширення смертельного і невідомого виду коронавірусу з Китаю, який забрав життя вже 17 людей. У найбільших аеропортах проводяться перевірки рейсів з Китаю, а в деяких з них – відкрили окремі зони прибуття. Яка ситуація в українських аеропортах – читайте далі.

В українських аеропортах наразі заходи для посилення перевірки через спалах смертельної пневмонії не проводяться, доки не буде відповідного розпорядження Міністерства охорони здоров’я. Про це розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко у коментарі hromadske .

Читайте також: Спалах смертельної пневмонії в Китаї: хвороба шириться світом

За його словами, у ДПС не отримали жодних вказівок та рекомендацій щодо того, як треба діяти. МОЗ проінформувало їх про те, що фіксують спалах вірусу пневмонії в Китаї. "Ми про це поінформували наші прикордонні підрозділи, особливо ті, які несуть службу в аеропортах, пунктах пропуску автомобілів, а також залізничних", – додав речник.

Крім того, у Держприкордонслужбі не коментують, як спалах смертельного захворювання вплине на пасажиропотік між Україною та країнами, де зафіксовані випадки зараження.

Ми не є медиками, щоби визначати, чи уражена людина саме вірусом, тим більше, що його симптоми легко сплутати з пневмонією або грипом,

– зауважив Демченко.

Читайте також: Смертельна пневмонія в Китаї: фото медиків, які лікують пацієнтів від коронавірусу

Як відомо, прямих рейсів між Україною та китайським Уханем, звідки почав поширюватися невідомий вид коронавірусу, немає. У 2019 році Україну відвідало 48 тисяч громадян КНР, а 43 тисячі українців їздили у Китай.

До слова, у Лондоні аеропорт Хітроу створить спеціальні зони для пасажирів, які подорожують з регіонів, де поширився коронавірус.

Влада Рима також запровадила додаткові перевірки в аеропорту Ф’юмічіно. Зазначено, що пілот повинен інформувати про будь-якого пасажира на борту з симптомами коронавірусу.

Раніше у мережі з'явилося відео, на якому китайські медики перевіряють пасажирів літака на наявність симптомів пневмонії.

passengers screened for coronavirus symptoms on a domestic flight out of Wuhan pic.twitter.com/ytUbVzpYRZ — David Paulk 波大卫 (@davidpaulk) 20 января 2020 г.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.