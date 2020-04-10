Спалах коронавірусу в Білорусі: за добу виявили майже 500 нових випадків
В Білорусі за останню добу зафіксували 495 нових випадків коронавірусу. Загалом кількість інфікованих у країні сягнула вже 1981.
Про це повідомляє TUT.by з посиланням на Міністерство охорони здоров'я Білорусі.
Цікаво Трактор не допоміг: Лукашенко таки пішов на карантин
За останні 11 днів кількість пацієнтів з коронавірусом зросла у понад 10 разів. Загалом у Білорусі від коронавірусу вже померли 19 осіб.
Як на поширення коронавірусу в Білорусі реагує Лукашенко
- Президент Білорусі Олександр Лукашенко не раз заявляв, що вірусу COVID-19 не існує, а тому білорусам не потрібно хвилюватися. Ситуацію з пандемією називав "коронапсихозом".
- Натомість радить їсти сметанне масло і частіше бувати на свіжому повітрі. Також Лукашенко запевнив, що корисно для профілактики випивати трішки горілки та ходити в сауну.
- Лукашенко також вважає, що ізоляція не дієвий метод боротьби з коронавірусом. На його думку, це навпаки може сприяти погіршенню стану тих, хто вже заразився вірусом.
Коментарі
Читайте також
сьогодні , 13:19 Поширення коронавірусу у світі – захворіло вже понад 1,6 мільйона людей: карта онлайн
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
Що робити, якщо підозрюєте у себе коронавірус: інструкціясьогодні , 06:40
-
Коронавірус у США: померлих менше, але заражених в Нью-Йорку більше, аніж було в Китаїсьогодні , 11:27
-
В українських аптеках з'явилися експрес-тести на коронавіруссьогодні , 11:47
-
COVID-19 у Києві: захворіли вже 348 людей, хворобу виявили у ще 2 медиківсьогодні , 12:13
-
На Київщині посилили карантин: деталісьогодні , 15:05
-
В Україні вже 2 203 випадки коронавірусусьогодні , 09:32
Пропозиції партнерів
Коментарі