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Спалах коронавірусу в Білорусі: за добу виявили майже 500 нових випадків

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Олександр Лукашенко не вірить в ефективність самоізоляції / president.gov.by

В Білорусі за останню добу зафіксували 495 нових випадків коронавірусу. Загалом кількість інфікованих у країні сягнула вже 1981.

Про це повідомляє TUT.by з посиланням на Міністерство охорони здоров'я Білорусі.

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За останні 11 днів кількість пацієнтів з коронавірусом зросла у понад 10 разів. Загалом у Білорусі від коронавірусу вже померли 19 осіб.

Як на поширення коронавірусу в Білорусі реагує Лукашенко

  • Президент Білорусі Олександр Лукашенко не раз заявляв, що вірусу COVID-19 не існує, а тому білорусам не потрібно хвилюватися. Ситуацію з пандемією називав "коронапсихозом".
  • Натомість радить їсти сметанне масло і частіше бувати на свіжому повітрі. Також Лукашенко запевнив, що корисно для профілактики випивати трішки горілки та ходити в сауну.
  • Лукашенко також вважає, що ізоляція не дієвий метод боротьби з коронавірусом. На його думку, це навпаки може сприяти погіршенню стану тих, хто вже заразився вірусом.

 

Автор: Емал Набі
Теги: Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Здоров'я Лікування Олександр Лукашенко Новини Білорусі
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