Спалах коронавірусу в Білорусі: за добу виявили майже 500 нових випадків

В Білорусі за останню добу зафіксували 495 нових випадків коронавірусу. Загалом кількість інфікованих у країні сягнула вже 1981.

Про це повідомляє TUT.by з посиланням на Міністерство охорони здоров'я Білорусі.

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За останні 11 днів кількість пацієнтів з коронавірусом зросла у понад 10 разів. Загалом у Білорусі від коронавірусу вже померли 19 осіб.

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