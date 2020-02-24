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Спалах коронавірусу в Італії: українець розповів про ситуацію в Мілані

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В Італії продовжує зростати кількість хворих на коронавірус, найбільше їх – у регіоні Ломбардія, столицею якого є Мілан.

Як зараз живе популярне туристичне місто – у прямому ефірі 24 каналу розповів Владислав Ковальчук – українець, який там проживає.

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За його словами, у місцевих супермаркетах утворюються великі черги, люди витрачають там мінімум 400-500 євро. "Всі стоять, ніхто не розмовляє. Немає того свята життя, яке зазвичай в італійців на обличчях. Видно, що переживають", – зазначив Ковальчук.

Й додав, що українці в Італії налаштовані спокійно. Адже вважають: якщо щось має статися, то цього не уникнути. 

Ми зараз агітуємо, щоб ніхто не їхав додому, не тікав від цього. Бо тут все ж таки одна з найкращих медицин у світі. Тим більше, якщо будуть якісь наслідки, щоб не везли вірус в Україну,
– пояснив Ковальчук.

Крім цього, українець розповів, що у центрі міста, який зазвичай переповнений людьми, майже нікого немає. Протягом дня громадським транспортом користувалися дуже мало людей, зазвичай в автобусах їх було не більше, ніж четверо.

"Зранку зі стоянки біля мого дому виїхало 2-3 машини, всі решта залишились стояти. А зазвичай всі на роботу їдуть, стоянка пуста", – додав українець з Мілану.

Ковальчук також спростував інформацію про агресивне ставлення до китайців в Італії: "Ніхто не кидає в них камінням. Вчора до каси стояла черга, перед нею стояв китаєць в масці, то за ним більше ніхто не хотів стати. Але ніхто й поганого слова їм не скаже. Такого щоб нападали – теж немає".

Що відомо про спалах коронавірусу в Італії

Станом на 24 лютого в Італії зафіксовано 6 летальних випадків від коронавірусу, кількість заражених – 219 людей, найбільша кількість хворих у регіоні Ломбардії.

Через надзвичайну ситуацію із поширенням вірусу в Італії запровадили обмеження пересування у деяких регіонах. Італійцям заборонили залишати свої муніципалітети, в'їзд до них також закритий. За порушення цієї заборони передбачається три роки ув'язнення.

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Дані про смертність від коронавірусу/ Інфографіка 24 каналу

У МЗС просять українців утриматися від поїздок до Італії через стрімке поширення коронавірусу Covid-2019.

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Автор: Ірина Буртик
Теги: Новини України Здоров'я Медицина Новини Здоров'я Коронавірус 2020
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