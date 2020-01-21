24 канал техно lifestyle спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar покер
more

Спалах смертельного захворювання у Китаї: США розробляє вакцину

89 Читать новость на русском
Спалах смертельного захворювання у Китаї: США розробляє вакцину / Unsplash

Новий вид коронавірусу, який був зафіксований спершу в Китаї і вже вийшов за межі країни, убив щонайменше чотирьох людей. Фахівці побоюються початку пандемії, а у США почали розробляти вакцину від захворювання.

Поки ВООЗ скликає термінове засідання комітету з надзвичайних ситуацій на 22 січня через поширення захворювання, Національний інститут охорони здоров'я США (NIH) працюює над вакциною проти нового вірусу. Про це пише CNN.

Читайте також: Спалах смертельної пневмонії в Китаї: коронавірус передається від людини до людини

"NIH робить перші кроки в напрямку розробки вакцини", – повідомив директор Національного інституту алергії та інфекційних захворювань доктор Ентоні Фаучи.

За словами директора, що через кілька місяців почнеться перша фаза клінічних випробувань, а вакцина стане доступною не менш, ніж за один рік. Додамо, що лише протягом десяти днів (11 січня – 21 січня) зафіксовано чотири смерті і понад 200 хворих від невідомого виду коронавірусу. 

Команда вчених з Техасу, Нью-Йорка і Китаю також працює над вакциною. Як зазначив вчений з Медичного коледжу Бейлора в Х'юстоні Пітер Хотез, розробити вакцину для коронавірусів легше, ніж для інших вірусів, таких як ВІЛ або грип.

Цей новий вид коронавірусу викликає атипову пневмонію або гострий респіраторний синдром, який вперше був зареєстрований в Азії в 2003 році і забрав життя понад 700 осіб. 

 
Коронавірус – що це?
Це рід вірусів, що розмножуються в цитоплазмі інфікованих клітин. В основному, коронавірусами заведено вважати віруси інфекційного бронхіту птахів, хоча в цю родину входять і коронавіруси людини.

 

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

В Україні запрацював проєкт "Дія. Цифрова освіта": яка його мета
сьогодні
4106
Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Новини США Здоров'я Здорове життя ВООЗ Китай Епідемія Новини Здоров'я
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 10:00 Користь та значення обіймів для людини: пояснення психолога
Юлія Девда 594
17 січня 21:41 Молочниця у чоловіків: причини, симптоми та лікування
18873
15 січня 19:30 Аерофобія: як побороти страх перельотів після гучної авіакатастрофи
Олександр Бевза 1210
14 січня 17:55 Чому гомосексуальність – природно, а гомофобія – ні
Олександр Бевза 14779
14 січня 16:43 Запалення легень: що таке пневмонія та чим вона небезпечна для дорослих і дітей
Олександр Бевза 15035
Новини
Більше новин
Залиште відгук