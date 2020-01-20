Спалах смертельної пневмонії у Китаї: у ще одній країні підтвердили захворювання
Новий вид коронавірусу, який спершу був зафіксований лише в Китаї, є підтвердженим у ще одній країні – у Південній Кореї повідомили про перший випадок зараження. Додамо, що від невідомої пневмонії померло троє людей.
Китай повідомив про 139 нових випадків загадкового вірусу за два дні, а спалах поширився з Ухані в інші великі китайські міста. Про це пише BBC.
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У Пекіні стало відомо про два випадки зараження, а у Шеньчжень – один. Загальна кількість хворих наразі перевищує 200 і троє з них померли.
Південна Корея повідомила про свій перший підтверджений випадок вірусу в понеділок після Таїланду та Японії.
Спалах невідомої пневмонії нагадав про вірус Sars, також коронавірус, від якого на початку 2000-х років в десятках країн, переважно в Азії, загинуло 774 людини.
Національна комісія охорони здоров'я Китаю в неділю, 19 січня, заявила, що вірус "все ще піддається профілактиці та контролю", попередивши при цьому, що необхідний ретельний моніторинг. Джерело, методи передачі та мутації коронавірусу наразі невідомі.
Як повідомляє ВООЗ, найбільш вірогідним джерелом вірусу є тваринне джерело, адже багато ранніх випадків зараження вірусом були безпосередньо пов'язані з рибним ринком в Ухані.
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