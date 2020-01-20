Спалах смертельної пневмонії у Китаї: у ще одній країні підтвердили захворювання

Новий вид коронавірусу, який спершу був зафіксований лише в Китаї, є підтвердженим у ще одній країні – у Південній Кореї повідомили про перший випадок зараження. Додамо, що від невідомої пневмонії померло троє людей.

Китай повідомив про 139 нових випадків загадкового вірусу за два дні, а спалах поширився з Ухані в інші великі китайські міста. Про це пише BBC.

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У Пекіні стало відомо про два випадки зараження, а у Шеньчжень – один. Загальна кількість хворих наразі перевищує 200 і троє з них померли.

Південна Корея повідомила про свій перший підтверджений випадок вірусу в понеділок після Таїланду та Японії.

Що відомо про спалах пневмонії у Китаї? Чиновники охорони здоров'я визначили інфекцію, яка вперше з'явилася в Ухані в грудні, як штам коронавірусу. Кажуть, це призвело до спалаху вірусної пневмонії, але багато про неї залишається невідомим, зокрема, як саме вона поширювалася.

Спалах невідомої пневмонії нагадав про вірус Sars, також коронавірус, від якого на початку 2000-х років в десятках країн, переважно в Азії, загинуло 774 людини.

Національна комісія охорони здоров'я Китаю в неділю, 19 січня, заявила, що вірус "все ще піддається профілактиці та контролю", попередивши при цьому, що необхідний ретельний моніторинг. Джерело, методи передачі та мутації коронавірусу наразі невідомі.