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Спекуляції з масками будуть каратися тюремним ув’язненням у Японії

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Спекуляції з масками в Японії каратимуться законом / BFM.RU

У Японії перепродаж медичних захисних масок за завищеними цінами буде каратись позбавленням волі на термін до року.

Через епідемію коронавірусу в світі, японська влада вирішила карати перекупщиків захисних масок, повідомляють місцеві ЗМІ.

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У Міністерстві економіки, торгівлі і промисловості країни зазначили, що покарання передбачає позбавлення волі на один рік або штраф на суму 9,8 тисяч доларів ( до 1 мільйона ієн), або об’єднання обох покарань.

У країні дозволений перепродаж масок за ту ж ціну, за яку вони були куплені. Захисні медичні маски можна безкоштовно роздавати членам сім’ї та знайомим.

Чи є маски в Україні?

В українських аптеках практично немає захисних медичних масок. Але якщо вам пощастить знайти, то приблизна вартість буде 8 – 14 гривень. В інтернет-магазинах можна придбати упаковку з 25 штук за 430 гривень (приблизно 17 гривень за штуку). Також у інтернет-магазинах розповсюджені багаторазові тканинні маски за ціною від 30 до 200 гривень і медичний респіратор від 56 гривень. 

У МОЗ наголошують не скуповувати медичні маски, адже вони не захищають від коронавірусу. Краща профілактика від захворювання – це постійно мити руки, використовувати антисептичні засоби та не торкатися обличчя. 

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Як правильно користуватися масками та респіраторами проти вірусу

Респіратори N95 або FFP затримують 95% мікрочастинок, тому, теоретично, з ними більше шансів уникнути зараження.

  • Вкрай важливо, аби респіратор герметично прилягав до шкіри.
  • Якщо у вас густа борода або вуса – використання респіратору немає сенсу.
  • Перед тим, як одягнути респіратор, необхідно помити руки з милом або використати антисептичний засіб.
  • Не торкайтеся маски руками, коли вона на обличчі. Якщо вже є така потреба – робіть це чистими руками.
  • Замінюйте маску одразу, як вона стане вологою.
  • Знімаючи її, не торкайтеся руками до внутрішньої частини. Після цього знову ретельно вимийте руки.
  • Якщо вказано, що маска одноразова – вона справді одноразова, й повторне її використання підвищує ризик захворювання.

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Як передається коронавірус Covid-2019

  • Covid-19 передається краплинним та контактним шляхами.
  • Вірус не циркулює у повітрі, а передається від людини до людини.
  • Вірус не здатний переміщатись на далекі відстані. Він є тільки в крапельках, які людина видихає під час кашлю чи чхання.
  • Відстань – це гарантія безпеки. Тому заразитись неможливо навіть від інфікованої людини, якщо ви перебуваєте на відстані понад 1,5 метра.
  • Переважає контактний шлях зараження.
  • Найчастіше вірус потрапляє на слизові оболонки носа, очей через руки або інші предмети (хустинку, рукавиці) після торкання до об'єктів (тварин, м'яса, риби, дверних ручок, поручнів), забруднених виділеннями з дихальних шляхів хворого чи інфікованого.
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Автор: Анна Запотоцька
Теги: Здоров'я Здорове життя Коронавірус Covid-19 Японія
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