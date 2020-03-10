Спекуляції з масками будуть каратися тюремним ув’язненням у Японії
У Японії перепродаж медичних захисних масок за завищеними цінами буде каратись позбавленням волі на термін до року.
Через епідемію коронавірусу в світі, японська влада вирішила карати перекупщиків захисних масок, повідомляють місцеві ЗМІ.
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У Міністерстві економіки, торгівлі і промисловості країни зазначили, що покарання передбачає позбавлення волі на один рік або штраф на суму 9,8 тисяч доларів ( до 1 мільйона ієн), або об’єднання обох покарань.
У країні дозволений перепродаж масок за ту ж ціну, за яку вони були куплені. Захисні медичні маски можна безкоштовно роздавати членам сім’ї та знайомим.
Чи є маски в Україні?
В українських аптеках практично немає захисних медичних масок. Але якщо вам пощастить знайти, то приблизна вартість буде 8 – 14 гривень. В інтернет-магазинах можна придбати упаковку з 25 штук за 430 гривень (приблизно 17 гривень за штуку). Також у інтернет-магазинах розповсюджені багаторазові тканинні маски за ціною від 30 до 200 гривень і медичний респіратор від 56 гривень.
У МОЗ наголошують не скуповувати медичні маски, адже вони не захищають від коронавірусу. Краща профілактика від захворювання – це постійно мити руки, використовувати антисептичні засоби та не торкатися обличчя.
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Як правильно користуватися масками та респіраторами проти вірусу
Респіратори N95 або FFP затримують 95% мікрочастинок, тому, теоретично, з ними більше шансів уникнути зараження.
- Вкрай важливо, аби респіратор герметично прилягав до шкіри.
- Якщо у вас густа борода або вуса – використання респіратору немає сенсу.
- Перед тим, як одягнути респіратор, необхідно помити руки з милом або використати антисептичний засіб.
- Не торкайтеся маски руками, коли вона на обличчі. Якщо вже є така потреба – робіть це чистими руками.
- Замінюйте маску одразу, як вона стане вологою.
- Знімаючи її, не торкайтеся руками до внутрішньої частини. Після цього знову ретельно вимийте руки.
- Якщо вказано, що маска одноразова – вона справді одноразова, й повторне її використання підвищує ризик захворювання.
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Як передається коронавірус Covid-2019
- Covid-19 передається краплинним та контактним шляхами.
- Вірус не циркулює у повітрі, а передається від людини до людини.
- Вірус не здатний переміщатись на далекі відстані. Він є тільки в крапельках, які людина видихає під час кашлю чи чхання.
- Відстань – це гарантія безпеки. Тому заразитись неможливо навіть від інфікованої людини, якщо ви перебуваєте на відстані понад 1,5 метра.
- Переважає контактний шлях зараження.
- Найчастіше вірус потрапляє на слизові оболонки носа, очей через руки або інші предмети (хустинку, рукавиці) після торкання до об'єктів (тварин, м'яса, риби, дверних ручок, поручнів), забруднених виділеннями з дихальних шляхів хворого чи інфікованого.