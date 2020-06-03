Cперміциди є одним з варіантів бар'єрної контрацепції, який може бути у вигляді крему, гелю, пінки або свічок. Вони містять хімічні речовини, що руйнують сперматозоїди.

Про переваги і недоліки методу контрацепції написала гінекологиня Юлія Оленська-Шпакевич на своїй сторінці в інстаграмі.

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Як використовувати сперміциди

Сперміциди необхідно вводити в піхву за 15-30 (максимально) хвилин до статевого контакту. Після статевого контакту діставати або вимивати сперміциди з піхви не потрібно.

Необхідно вводити нову свічку або нову порцію крему, гелю або пінки перед кожним новим статевим контактом.

Гінекологиня зазначає, що ввести сперміцид треба щонайменше за 5 хвилин до контакту.

Сперміциди і ЗПСШ

Зауважимо, що в інтернеті поширюється інформація про те, що сперміциди мають "деякий захисний ефект від захворювань, що передаються статевим шляхом (ЗПСШ)" через речовину ноноксинол-9.

Лікар спростувала ці чутки і заявила, що ноноксинол-9 не дає жодного захисту від венеричних захворювань.

Насправді, часте його використання може викликати вагінальні і ректальні подразнення і тріщини, які можуть збільшити ризик передачі ВІЛ-інфекції у жінок,

– повідомила Юлія Оленська-Шпакевич.

С️перміциди: переваги методу

не впливають на грудне вигодовування;

можуть використовуватись, як додатковий метод при застосуванні інших методів;

відсутні системні побічні явища;

прості у застосуванні;

додаткове зволоження під час статевого акту;.

продаються без рецепта і не вимагають медичного огляду перед застосуванням;.

Недоліки методу контрацепції за допомогою сперміцидів

При використанні свічок, таблеток і плівок необхідно дотримуватися 15-20 хвилинний інтервал перед статевим актом.

Не можна приймати душ з милом і іншими миючими засобами раніше зазначеного для даного сперміцида часу в інструкції. З метою гігієни рекомендується використовувати тільки чисту воду, тому душ краще прийняти до статевого акту.

раніше зазначеного для даного сперміцида часу в інструкції. З метою гігієни рекомендується використовувати тому душ краще прийняти до статевого акту. Побічні ефекти: подразнення шкіри, алергія на сперміцид; в цих випадках слід проконсультуватися з лікарем і, ймовірно, змінити метод контрацепції.️️️

Важливо! Контрацептивний ефект сперміцидів вимірюється індексом Перля (коефіцієнт невдач) – 18-24 вагітностей на 100 жінок за 1 рік регулярного використання.