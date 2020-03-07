SPF у косметиці: чи врятує сонцезахисний фактор від старіння

Негативний вплив ультрафіолетових променів провокує старіння шкіри. Відтак чимало виробників декоративної косметики пропонують засоби із маркуванням SPF. Чи дієва і корисна така косметика – читайте далі.

Так, існує чимало рекомендацій про важливість нанесення сонцезахисних кремів на шкіру. Але і в б'юті індустрії можна знайти не лише креми і тональні засоби із SPF, а й навіть бальзами для губ тощо.

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Однак, як переконує дерматолог Емі Кассуф, не всі декоративні косметичні засоби, які мали б захищати шкіру від ультрафіолету, є потужними. Про це пише Cleveland clinic.

SPF – що це? Sun Protection Factor ("сонцезахисний фактор"), – це позначка, яка разом з індексом, що біля неї, означає, скільки шкіра зможе бути без захисного крему. Є чотири ступені захисту сонцезахисних кремів: Низький (2-5)

Середній (6-11)

Високий (12-19)

Дуже високий (20-100)

За словами дерматолога, для захисту шкіри необхідно використовувати продукти зі ступенем захисту щонайменше 30. На косметичних виробах часто SPF зазначений завищений. Це тому, що під час тестувань косметики її наносять у два шари.

Однак навряд чи хтось буде спеціально наносити два шари, скажімо, тонального крему. Відтак шкіра отримує лише половину захисту.

Найкращим варіантом буде використовувати різні продукти із захистом від ультрафіолету. Наприклад, крем від сонця із SPF 30, а на нього тональний крем з таким же фактором захисту.



SPF у косметиці: як використовувати / Unsplash

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