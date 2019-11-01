Список продуктів, які фарбують зуби найсильніше

На колір зубів впливає чимало чинників: спосіб життя, гігієна, генетичні особливості та раціон. Які продукти призводять до пожовтіння емалі.

Зберегти зуби білими можна, якщо обмежити споживання деяких продуктів. Майкл Ап, фахівець у галузі зубної естетики склав перелік продуктів, які фарбують емаль найбільше.

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Якщо ви полюбляєте починати ранок з чашки американо, обідати салатом заправленим соєвим соусом, а вечеряти за келихом червоного вина, скоріш за все, бажання відбілити зуби у вас виникає часто.

Які продукти змінюють колір емалі

Червоне вино. Улюблений напій багатьох, певно, найбільший ворог для білих зубів. Темні плями від вина можна помітити на зубах вже після одного келиху.



Червоне вино фарбує зуби

Кава й чай. Популярні напої, що корисні для організму, але шкідливі для емалі. Вони містять фенольні сполуки таніни, які забарвлюють зуби.

Куріння. Цигарки містять у своєму складі нікотин та смолу, що можуть призвести до появи жовтих чи коричневих плям. Однак, варто пам’ятати, що куріння провокує й серйозніші проблеми з зубами – втрату кісткової маси, рихлість зубів, захворювання ясен.

Карі. Корисна приправа може залишати жовту чи помаранчеву пігментацію на зубах.



Страви з карі можуть робити зуби жовтими

Газовані напої. Кисла природа газованої води має негативну дію на зуби, робить їх пористими та уразливими до потемніння.

Буряк. Овоч володіє сильними пігментом та може забарвлювати зуби.

Пігментовані фрукти: гранат, ожина, чорниця. Перераховані фрукти мають сильні та яскраві пігменти у своєму складі.



Фрукти яскравих кольорів негативно впливають на колір емалі

Томатний соус. Він кислий, а відтак, може руйнувати емаль та робити її вразливою до пігментації. І звісно, томатна паста має яскравий колір, що теж впливає на здатність забарвлювати емаль.

Фруктовий сік теж руйнує емаль і може фарбувати зуби. До того ж, у фруктових соках багато цукру, що теж руйнує зуби.

Соєвий соус. Темний пігмент підсилюється липкою консистенцією, а відтак сприяє тому, що часте вживання соєвого соусу змінюватиме колір зубної емалі.

Те саме стосується й бальзамічного соусу.



Додавати соуси слід з обережністю, аби зменшити силу пігменту

Аби зменшити вплив продуктів на колір зубів, фахівці рекомендують пити напої через соломинку, а під час їжі пити багато води. Також варто чистити зуби відразу після споживання продуктів з цього списку, та інших пігментованих продуктів.