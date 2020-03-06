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Співробітники British Airways захворіли коронавірусом у найбільшому аеропорту Лондона

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Співробітники British Airways захворіли коронавірусом у найбільшому аеропорту Лондона / Getty Images

Двоє працівників авіакомпанії British Airways, які займаються обслуговуванням багажу, захворіли коронавірусом Covid-19 у найбільшому міжнародному аеропорту Лондона Гітроу.

Про це пише видання Daily Mail. Двох працівників відправили на домашній карантин, і вони вже одужують. Обидва чоловіки працювали в лондонському аеропорту Гітроу.

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Через це поширюються панічні настрої, нібито  коронавірус міг потрапити на багаж пасажирів.

За словами британського лікаря Кріса Вітті, люди можуть заразитися хворобою, торкаючись забруднених поверхонь, а потім торкаючись свого обличчя.

Як йдеться у джерелі, коронавірус може залишатися заразним на твердих металевих або пластикових поверхнях, таких як ручки дверей або рейки в автобусах або поїздах протягом трьох днів. Деякі вчені навіть припускають, що вірус може швидше поширюватися на руках, ніж через повітря.


Співробітники British Airways захворіли коронавірусом в аеропорту Гітроу / Getty Images

Станом на 6 березня, за даними BNO, у Великобританія зафіксовано 116 випадків зараження коронавірусом, одну смерть і 12 одужавших пацієнтів.


Коронавірус у цифрах / інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Коронавірус Covid-19 Велика Британія Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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