Співробітники British Airways захворіли коронавірусом у найбільшому аеропорту Лондона

Двоє працівників авіакомпанії British Airways, які займаються обслуговуванням багажу, захворіли коронавірусом Covid-19 у найбільшому міжнародному аеропорту Лондона Гітроу.

Про це пише видання Daily Mail. Двох працівників відправили на домашній карантин, і вони вже одужують. Обидва чоловіки працювали в лондонському аеропорту Гітроу.

Читайте також: Як правильно носити маску проти коронавірусу: інструкція

Через це поширюються панічні настрої, нібито коронавірус міг потрапити на багаж пасажирів.

За словами британського лікаря Кріса Вітті, люди можуть заразитися хворобою, торкаючись забруднених поверхонь, а потім торкаючись свого обличчя.

Як йдеться у джерелі, коронавірус може залишатися заразним на твердих металевих або пластикових поверхнях, таких як ручки дверей або рейки в автобусах або поїздах протягом трьох днів. Деякі вчені навіть припускають, що вірус може швидше поширюватися на руках, ніж через повітря.



Співробітники British Airways захворіли коронавірусом в аеропорту Гітроу / Getty Images

Станом на 6 березня, за даними BNO, у Великобританія зафіксовано 116 випадків зараження коронавірусом, одну смерть і 12 одужавших пацієнтів.



Коронавірус у цифрах / інфографіка 24 каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.