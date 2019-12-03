Спіймали організатора трьох "реабілітаційних центрів", де катували людей

Впродовж трьох років 34-річний житель Львова організував діяльність центрів для перебування та платного "лікування" осіб від алкогольної та наркотичної залежності.

У так званих реабілітаційних центрах осіб утримували проти їх волі, змушували працювати та жорстоко карали за найменші порушення режиму, розповіли ZAXID.NET у поліції Львівщини.

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Жодної кваліфікованої медичної допомоги "пацієнти" не отримували, а місячна платня за "лікування", яку сплачували родичі утримуваних, становила від 7 до 12 тисяч гривень.

У "пацієнтів" вилучали мобільні телефони, а за спроби самовільно залишити приміщення центру були передбачені жорстокі покарання. Деяких пацієнтів поміщали у заклади примусово, – розповіли в поліції.

Психологічне та фізичне насильство щодо утримуваних застосовувалось за будь-які інші порушення так званих правил перебування у реабілітаційному центрі.

У "реабілітаційних центрах" незаконно утримували та катували близько 100 людей.

Зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) КК України, ч.3 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) КК України та ч.2 ст.127 (катування) КК України.

Максимальне покарання, передбачене санкціями статей – до п’ятнадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна. Наразі у цій справі триває досудове розслідування.

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