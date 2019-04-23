Спорт схуднути не допоможе: дієтолог розповіла чому

Хтось сідає на дієти, а хтось біжить в зал – ці крайнощі не принесуть бажаного результату в довгостроковій перспективі.

Дієтолог Світлана Скосар зазначила, що фізична активність дуже корисна для здоров'я, проте це не означає, що вона допоможе вам схуднути.

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Так, нам пропонують абонементи у фітнес-клуби, спортивне харчування, фітнес-гаджети для зручності. Проте для досягнення результату необхідно змінити не щось одне, а відразу кілька аспектів свого життя.

Світлана Скосар “Проблема в тому, що ми їмо все більше і більше. Спорт не допоможе активно скинути вагу, поки ми споживаємо величезну кількість їжі, енергії. Спорт корисний для здоров'я. Але якщо ви намагаєтеся схуднути, то найбільша проблема — це їжа”.

Кожна людина відчуває сильний голод після тренування. Іноді цей голод настільки сильний, що людина може поглинути більше калорій, ніж щойно витрачені.

Людина також схильна завищувати витрачені калорії під час тренувань. Один шматок піци або тістечко може зіпсувати ваші результати після годинного тренування.

Дослідження вчених доводить: фізичні навантаження неефективні для втрати ваги, але спорт допомагав зміцнити здоров'я, знизити кров'яний тиск. Він також знижує ризик розвитку діабету другого типу, серцевого нападу, хвороби Альцгеймера, деменції та інсульту.

Після втрати ваги фізичні вправи разом зі здоровим харчуванням допоможуть підтримувати його на досягнутому рівні.

Як втратити вагу

Дієтолог зазначає, що у людей, які втратили 13 кілограмів і підтримували вагу, є спільні звички: вони помірно і збалансовано харчуються і регулярно займаються спортом. Проте у цьому випадку фізична активність використовується як доповнення до харчування. Тобто в першу чергу потрібно перейти на здорове харчування, щоб схуднути.



Якщо ви все-таки вирішили поєднувати харчування і спорт, то почніть з того, щоб не переїдати після тренування.

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