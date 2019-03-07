Спорт та відеоігри: Супрун розповіла, як запобігти забудькуватості у похилому віці

Науковці довели, що від 10 до 25% людей, старших за 70 років, страждають від порушень пам'яті та логічного мислення. В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун поділилася декількома дієвими порадами, як запобігти забудькуватості у похилому віці.

Наразі не існує ліків, які б могли запобігти, або ж вилікувати вікові зміни в роботі мозку. Про це вона зазначила на своїй сторінці у Facebook.

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Уляна наголосила, що у зоні ризику зазвичай перебувають:

– Жінки, курці, люди із замалою та надмірною вагою.

– Фізично і соціально неактивні люди.

– Хворі на діабет, гіпертензію.

– Ті, хто мають генетичну схильність, високий рівень холестерину, порушення дихання уві сні.

– Люди, що перенесли інсульт.

Отож, Уляна Супрун розповіла, які вправи та дії допоможуть запобігти забудькуватості у похилому віці.



Вправи допомагають запобігти забудькуватості у похилому віці

1. Фізичні вправи

Займатися слід інтенсивно та принаймні двічі на тиждень по 40 хвилин. Саме рух не дає гинути нейронам і підтримує нейропластичність. Адже коли ми рухаємося та тренуємо баланс, в мозку покращується кровообіг і виділяється фактор росту нервів BDNF.

2. Музика

Гра на музичних інструментах, спів та просто прослуховування улюбленої музики мають доведену ефективність у полегшенні стану людей із провалами в пам'яті. Музика, як і спорт, активують численні ділянки мозку, що відповідають за рух, пам'ять і мову.



Потрібно грати на музичних інструментах

3. Судоку та відеоігри

Розгадуйте судоку та грайте у відеоігри, бо вони можуть уповільнювати розвиток деменції. А ось кросворди ні, їх користь не доведена.

4. Вітаміни

Наразі клінічні дослідження не довели беззаперечної ефективності прийому вітамінів з лікувальною метою, але вони точно не завадять організму. До того ж, вітаміни В9 та В12 беруть участь у низці обмінних процесів, а їх брак призводить до накопичення токсичної для мозку речовими гомоцистеїну.

Саме тому їх і вважали потенційними ліками при забудькуватості. Фолієва кислота є в зеленій городині та печінці, а В12 – в м'ясі, рибі та печінці. Але навіть збалансованого раціону може бути замало, адже з віком їх засвоєння в кишківнику погіршується.

Наприклад, вітамін D не лікує від порушення пам'ять, як і решта вітамінів. Проте люди із низьким рівнем вітаміну D мають вдвічі вищий ризик розвитку деменції та хвороби Альцгеймера, ніж ті, в кого його рівень в нормі.

5. Відмова від паління

Саме куріння збільшує ймовірність розвитку хвороб пам'яті на 18-30%. Куріння запускає вільнорадикальні процеси, і тим самим пошкоджує судини мозку і нейрони. Але якщо припинити курити, то через чотири роки ризик зводиться майже нанівець.

6. Зменшення кількості тваринних жирів та червоного м'яса в раціоні

Для профілактики проблем з пам'яттю необхідно зменшити вживання тваринного жиру, а також червоного м'яса. Натомість збільшення частки овочів, коренеплодів, сочевиці й риби в раціоні допоможе тримати баланс холестерину в нормі. У будь-якому віці потрібно пильнувати свій раціон.

7. Здоров'я судин

Аби піклуватися про здоров'я судин треба контролювати тиск, а у разі необхідності приймати препарати для його зниження. Не менш важливим є підтримка здорової ваги. Адже тривалі дослідження показали, що люди з індексом маси тіла понад 25 і 30 більш схильні до забудькуватості.

8. Уникати депресії

Депресія досить часто супроводжує похилий вік, але не є нормальною складовою життя. Депресія в старшому віці проявляється не як сум і пригніченість, а як брак сил і небажання виходити з дому та спілкуватися. Факторами ризику розвитку депресії в старшому віці є хронічні хвороби, гормональні порушення, самотність і брак вітаміну В12, а також прийом низки лікарських препаратів.

У боротьбі із депресією стануть в пригоді всі зазначені вище поради, активне спілкування і пошук діяльності, в якій ви бачите сенс, а також допомога лікарів, які призначать антидепресанти.

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