Вчені з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго представили новий спосіб боротьби з коронавірусною інфекцією. Замість прямої атаки на патоген вчені розробили наноспонжі для обману SARS-CoV-2.

В результаті SARS-CoV-2 не досягає реальної клітини і втрачає свою здатність до розмноження. Експерименти показали, що, зіткнувшись з наноспонжами, коронавірус втрачає 93% своїх властивостей. Дослідники розробили приманку у вигляді наноспонжів, що працюють за принципом губки – поглинаючи патогени і токсини.

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Як працює спосіб

Мембрана наноспонжу покрита тими ж рецепторами, що й імітовані клітини організму людини. В результаті SARS-CoV-2 сприймає їх як свою мету і з'єднується з ними.

Так настає кульмінація всього процесу лікування: вірус втрачає свою єдину мету – здатність до реплікації і в результаті стає безпечним. Далі вірусні "відходи" можуть виводитися з організму природним чином.

Ефективність наноспонжів протестували на клітинах легенів. SARS-CoV-2 втрачав 93% своїх властивостей.

На відміну від ліків чи антитіл, наноспонжі працюють по-іншому і можуть бути використані для лікування широкого спектра вірусних захворювань,

– зазначила співавтор дослідження Анна Хонка.

За оцінками авторів, підхід буде працювати проти будь-якого з типів коронавірусу та інших респіраторних вірусів.

Перспектива дослідження

Важливою перевагою є здатність наноспонжів працювати навіть за умови, якщо вірус мутував.

Щорічні мутації вірусу зажадають нових досліджень і нового складу вакцини, як це відбувається, зокрема, з вірусом грипу.

Команда вже довела безпеку методу для дихальних шляхів і легенів у мишей. Автори сподіваються, що після всіх етапів дослідження безпеки вони зможуть найближчим часом запустити клінічні дослідження.