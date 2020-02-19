Спосіб, який може попередити деменцію у кожного

Вважається, що старече слабоумство в майбутньому торкнеться нас усіх. Кожні три секунди у когось у світі діагностують хворобу Альцгеймера і, за прогнозами ВООЗ, до 2050 року нею будуть хворіти 130 мільйонів осіб. Втім, нові дослідження говорять про те, що хворобу можна попередити.

Американський вченим вдалося встановити поширений серцево-судинний фактор ризику деменції, який дозволяє відтермінувати чи навіть запобігти захворюванню, пише EurekAlert.

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Дослідники виявили, що артеріальна жорсткість – нееластичність судин – збільшує ризик розвитку деменції. Так, пацієнти з високими показниками пульсової хвилі на 60% частіше захворювали деменцією протягом 15 наступних років у порівнянні із загальною вибіркою.

Участь в дослідженні брали 365 пацієнтів, їх середній вік становив 76 років. Всім добровольцям провели діагностику частоти пульсової хвилі для визначення артеріальної еластичності, а також МРТ головного мозку для оцінки ознак субклінічного захворювання.

Виявилось, що коригування субклінічних маркерів хвороби мозку не зменшується із розвитком деменції.

Це перспективні висновки. Ми очікували, що артеріальна жорсткість збільшує ризик розвитку деменції частково внаслідок збільшення субклінічного пошкодження мозку, однак, мабуть, це незалежні один від одного процеси,

– зазначив головний автор дослідження Чендзі Цуй.

Потенціал застосування нових висновків величезний, відзначають вчені. Зокрема, тому що можна впливати на еластичність судин за допомогою спеціальних медикаментів, фізичних навантажень і загального коригування способу життя. При цьому запобігати субклінічному захворюванню головного мозку, на переконання багатьох вчених, не можна.

Дослідження показало, що фізичні вправи у віці 73 років знижують показники пульсової частоти через п'ять років.

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