Справжній прорив в українській нейрохірургії: тяжкопораненому бійцю провели унікальну операцію
Справжній прорив в українській нейрохірургії здійснили лікарі у Броварах. Вперше в Україні вони провели унікальну операцію тяжкопораненому бійцеві – вживили йому помпу, яка подаватиме знеболювальне.
Досі такі операції робили лише за кордоном. Цей вид лікування – справжній порятунок не лише для поранених, а й для дітей з ДЦП – кажуть медики. Адже він позбавляє від спазмів в м'язах.
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Таку операцію провели для Вадима Ушакова. Для нього це єдиний спосіб позбутися щоденного болю. Тепер він зможе вільно керувати кінцівками. Операція пройшла у клініці "Нодус" успішно.
Вона має розслабити його м'язи і дасть можливість інтенсивніше займатись реабілітацією, швидше підняти його на ноги, щоб він міг вільно себе обслуговувати. І хоча б елементарні побутові речі щоб він міг сам виконувати,
– розповіла дружина бійця Альона Ушакова.
Операція для Вадима Ушакова пройшла успішно
Вадим пішов захищати Україну на Схід, в Авдіївській промзоні у квітні 2016 року отримав кульове поранення в голову. Лікарі витягли його з того світу. У клініці "Нодус" Вадима заново вчили ходити і говорити. Та через спазми м'язів він почав втрачати результат, таблетки більше не допомагали.
Тоді лікарі вирішили застосувати новітню для України технологію, яку у світі використовують ще з початку 80-х. Для цього пройшли стажування в Іспанії. Кажуть, це нова ера вітчизняної нейрохірургії. Таким пацієнтам більше не доведеться їздити за кордон.
Така операція коштує від 16-25 тисяч доларів. Гроші допомогли зібрати українці у США. Результатами операції лікарі задоволені. Післяопераційний період Вадима Ушакова продовжується у Броварській районній лікарні. Будь-які фізичні вправи йому поки що протипоказані, однак можна тренувати пам'ять та мислення.
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Тим часом у клініці "Нодус" готуються до ще однієї операції. За кілька днів таку ж помпу вживлять ще одному бійцеві. З 2014 року тут безкоштовно – за допомогою благодійників – пролікували понад 250 тяжкопоранених захисників.
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