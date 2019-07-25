Справжній прорив в українській нейрохірургії: тяжкопораненому бійцю провели унікальну операцію

Справжній прорив в українській нейрохірургії здійснили лікарі у Броварах. Вперше в Україні вони провели унікальну операцію тяжкопораненому бійцеві – вживили йому помпу, яка подаватиме знеболювальне.

Досі такі операції робили лише за кордоном. Цей вид лікування – справжній порятунок не лише для поранених, а й для дітей з ДЦП – кажуть медики. Адже він позбавляє від спазмів в м'язах.

Читайте також: Скільки зекономило МОЗ на закупівлях через міжнародні організації: названо чималі цифри

Таку операцію провели для Вадима Ушакова. Для нього це єдиний спосіб позбутися щоденного болю. Тепер він зможе вільно керувати кінцівками. Операція пройшла у клініці "Нодус" успішно.

Вона має розслабити його м'язи і дасть можливість інтенсивніше займатись реабілітацією, швидше підняти його на ноги, щоб він міг вільно себе обслуговувати. І хоча б елементарні побутові речі щоб він міг сам виконувати,

– розповіла дружина бійця Альона Ушакова.



Операція для Вадима Ушакова пройшла успішно

Вадим пішов захищати Україну на Схід, в Авдіївській промзоні у квітні 2016 року отримав кульове поранення в голову. Лікарі витягли його з того світу. У клініці "Нодус" Вадима заново вчили ходити і говорити. Та через спазми м'язів він почав втрачати результат, таблетки більше не допомагали.

Тоді лікарі вирішили застосувати новітню для України технологію, яку у світі використовують ще з початку 80-х. Для цього пройшли стажування в Іспанії. Кажуть, це нова ера вітчизняної нейрохірургії. Таким пацієнтам більше не доведеться їздити за кордон.

Олександр Кулик – нейрохірург, керівник клініки "Нодус" Це дозволяє, минаючи різні системи надходження ліків через кров, через бар'єри тканинні, відразу доставляти їх в оцю фокусну ділянку. Вони звідти всмоктуються в ті відділи спинного мозку, які нам потрібно!

Така операція коштує від 16-25 тисяч доларів. Гроші допомогли зібрати українці у США. Результатами операції лікарі задоволені. Післяопераційний період Вадима Ушакова продовжується у Броварській районній лікарні. Будь-які фізичні вправи йому поки що протипоказані, однак можна тренувати пам'ять та мислення.

Читайте також: Супрун: страхова медицина – спроба зберегти контроль над коштами платників податків

Тим часом у клініці "Нодус" готуються до ще однієї операції. За кілька днів таку ж помпу вживлять ще одному бійцеві. З 2014 року тут безкоштовно – за допомогою благодійників – пролікували понад 250 тяжкопоранених захисників.



Сергій Салій, який отримав поранення хребта, заново навчається ходити