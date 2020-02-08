Спростовано ще один міф про передачу китайського коронавірусу

Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що не потрібно шукати маску для свого чотирилапого друга. Немає підстав вважати, що коронавірус може передатись домашньому улюбленцеві, наприклад коту чи собаці.

Нині мережею поширюється безліч фото, на яких люди вигулюють домашніх тварин з захисними масками, втім китайський коронавірус не передається домашнім тваринам, запевняє ВООЗ.

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ВООЗ наголошує на тому, що нині немає жодних даних про те, що домашні тварини, такі як собаки чи коти, можуть заразитися новим коронавірусом.

Однак, аби убезпечити себе, необхідно щоразу мити руки з милом після контакту з улюбленцями. Адже це захищає вас від різних поширених бактерій, таких як E.coli та Salmonella.



Правда та міфи про коронавірус / 24 канал

Що треба знати про коронавірус 2019-nCoV:

Станом на 7 лютого від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 639 людей. Загальна кількість інфікованих – 31 500 осіб по всьому світу.

Від хвороби помирають приблизно 9% інфікованих.

Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію.

В Україні жоден випадок підозри на коронавірус не підтвердився.

До Китаю тимчасово припинили групові тури.

Посольство України в КНР радить утриматись від поїздок до країни, де вирує епідемія.

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