Спростували головні міфи про наслідки мастурбації
Онанізм, або мастурбація – це доведення себе до оргазму без участі партнера.
Мастурбація – абсолютно нормальне явище в будь-якій частоті. Головне, щоб вона не заважала звичайному інтимному життю, розповіла сексолог Ольга Василенко.
Читайте також: Чи шкідливий анальний секс та як до нього підготуватися
Ось кілька основних питань про онанізм, які турбують усіх батьків:
1. Стане німфоманкою
Німфоманія – жіноча гіперсексуальність, патологічне посилення статевого потягу. Причини – психічні захворювання (маніакально-депресивний психоз, шизофренія, психопатії і тд), гормональні порушення, пухлини яєчників і гіпофіза. Зв'язку з мастурбацією немає.
2. Будуть проблеми з сексом
3. Наслідки поганої атмосфери
Так, мастурбація може бути викликана і стресом, і навіть насильством, кандидозом, паразитами, і багато чим ще. Важливо розуміти причину, а не схопити одне переконання. Уявіть на столі у вазі улюблені цукерки дитини. Вона один раз з'їла і знає, що можна з'їсти ще. Бо отримує від цього задоволення.
4. Дитина замкнеться і не буде спілкуватися з однолітками
Мастурбація не займає добу, а якщо дитина замикається в собі – йдіть до фахівця. Але не придумуйте небилиці про те, що це мастурбація зробила дитину такою. Швидше за все, наслідком є реальна причина.
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.