Спростували головні міфи про наслідки мастурбації

Онанізм, або мастурбація – це доведення себе до оргазму без участі партнера.

Мастурбація – абсолютно нормальне явище в будь-якій частоті. Головне, щоб вона не заважала звичайному інтимному життю, розповіла сексолог Ольга Василенко.

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Ось кілька основних питань про онанізм, які турбують усіх батьків:

1. Стане німфоманкою

Німфоманія – жіноча гіперсексуальність, патологічне посилення статевого потягу. Причини – психічні захворювання (маніакально-депресивний психоз, шизофренія, психопатії і тд), гормональні порушення, пухлини яєчників і гіпофіза. Зв'язку з мастурбацією немає.

2. Будуть проблеми з сексом

Сексолог Ольга Василенко “Що ви скажете дитині в 5-7 років? Ось так не мастурбуй, треба ось так? Тому що з чоловіком оргазм відчувати не зможеш. Чи не зарано? Уявіть, щоб ваша мама так сказала вам? Особисте життя на те й особисте, дівчинка виросте і сама вирішить що їй робити зі своїм оргазмом”.

3. Наслідки поганої атмосфери

Так, мастурбація може бути викликана і стресом, і навіть насильством, кандидозом, паразитами, і багато чим ще. Важливо розуміти причину, а не схопити одне переконання. Уявіть на столі у вазі улюблені цукерки дитини. Вона один раз з'їла і знає, що можна з'їсти ще. Бо отримує від цього задоволення.

Сексолог Ольга Василенко “ А батьки лякають: "рот синій стане, ось такий потворний, як на фото". Хоча дитина не їсть їх 10 на день. Це не шкодить здоров'ю, але зациклення на установці "цукор = отрута", батьки налякають дитину так, що у неї буде розлад харчової поведінки. Так само і з мастурбацією ”.

4. Дитина замкнеться і не буде спілкуватися з однолітками

Мастурбація не займає добу, а якщо дитина замикається в собі – йдіть до фахівця. Але не придумуйте небилиці про те, що це мастурбація зробила дитину такою. Швидше за все, наслідком є реальна причина.

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