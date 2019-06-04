Спростували головний міф про шкоду кави

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Спростували головний міф про шкоду кави
Спростували головний міф про шкоду кави / unsplash.com

Експерти з Великобританії з'ясували, що часте вживання кави не несе небезпеку для кровоносних судин.

У дослідженні вчених з Лондонського університету королеви Марії взяли участь вісім тисяч чоловік, пише MedicalXpress.

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Їх розділили на три групи в залежності від кількості чашок, що вживаються в день:

  1. ті, хто п'є чашку кави в день, але не щодня;
  2. ті. хто п'є дві-три чашки в день;
  3. ті, хто п'є понад три чашки в день.

Люди, які випивають більше ніж 25 чашок кави в день, в дослідженні не брали участь. При цьому вчені враховували такі фактори, як вік, куріння, дієта й артеріальний тиск.

via GIPHY

Результати дослідження показали, що навіть 25 чашок кави щодня не призводять до зменшення еластичності артерій.

Навіть величезні обсяги кави (від 5 до 25 чашок в день) впливають на еластичність артерій точно так само, як і одна-єдина порція напою.

Люди, які вживали більше кави, частіше виявлялися курцями чоловіками, та регулярніше вживали алкоголь. Це може пояснити, чому раніше був зв'язок між високим ризиком серцево-судинних захворювань і великими щоденними дозами тонізуючого напою.

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Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я дослідження Серцево-судинні захворювання
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