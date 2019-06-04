Спростували користь одного з видів м'яса

Всупереч поширеній думці, вживання червоного м'яса та білого однаково підвищує рівень поганого холестерину.

Дослідження провели вчені з Інституту дитячої лікарні Окленд (CHORI), пише MedicalExpress.

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За словами дослідників, вживання будь-якого типу м'яса збільшує вміст ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ), які є одним з основним джерелом холестерину.

Холестерин, пов'язаний з ЛПНЩ, називають "поганим" холестерином через його зв'язки з підвищеним ризиком розвитку атеросклерозу. Порівнянне кількість рослинних білків не приводить до такого ефекту.

Атеросклероз – що це? Це хронічне захворювання, при якому на стінках судин відкладається холестерин, а також інші жири у вигляді бляшок і нальотів.

Так, вживання червоного та білого м’яса призвело до підвищення рівня холестерину в крові, ніж споживання порівнянного кількості рослинних білків.

Цей ефект спостерігався, коли рівні насичених жирів були однаковими.

Досліджене м'ясо не містить яловичину або оброблені продукти, такі як бекон або ковбаса; а також рибу.

Але результати вказували, що обмеження м'яса взагалі, чи то червоного, чи білого, є більш доцільним для зниження рівня холестерину в крові. Дослідження показало, що рослинні білки є найбільш здоровими для холестерину крові.

Дослідники зазначають, що обмеження червоного м'яса і білого м'яса повинні базуватися не тільки на їх впливі на рівень холестерину в крові, а й на серце.

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