Спростували міф про користь вітаміну для профілактики раку

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Спростували міф про користь вітаміну для профілактики раку
Спростували міф про користь вітаміну для профілактики раку / healthline.com

Дослідники з Нью-Йоркського університету і Каролінського інституту у Швеції розвіяли міф про те, що антиоксиданти, наприклад, вітамін Е, допомагають запобігти раку.

Згідно з висновками шведського вченого Мартіна Берго, вітамін Е, який приймається пацієнтами в складі харчової добавки, збільшує ймовірність поширення раку легенів, пише MedicalXpress.

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Це виникає через його впливу на білок BACH1. Раніше вважалося, що прийом вітаміну Е навпаки – є добрим профілактичним засобом.

За словами експертів, у пацієнтів з раком легенів прийом вітаміну Е може викликати таке ж поширення пухлини, як мутації NRF2 і KEAP1, які пов'язані з низькою виживання пацієнтів.

Дослідники показали, що при недрібноклітинному раку легенів виникають мутації, які посилюють активність білка NRF2. Останній сприяє утворенню антиоксидантів. При цьому зменшується кількість молекул, що беруть участь у виробництві активних форм кисню, та викликають окислювальний стрес.

Деякі з цих сполук розщеплюють білок BACH1. Однак при збільшенні вмісту антиоксидантів BACH1 виявляється захищеним і допомагає раковим клітинам поширюватися.

 
Рак легенів – що це?

Це злоякісне новоутворення легені, що посідає чільне місце серед всіх злоякісних пухлин. Основними видами раку є дрібноклітинний рак легені (ДРЛ), також відомий як вівсяноклітинний рак, та недрібноклітинний рак легені (НДРЛ). Найбільш поширені симптоми захворювання — кашель (в тому числі з кровохарканням), втрата ваги та задишка.

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Висновок: антиоксиданти, зокрема, вітамін Е, не допомагають запобігти будь-якому типу раку, навпаки, вони збільшують поширення раку легенів.

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Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Лікування Онкозахворювання дослідження
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