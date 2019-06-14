Спростували міф про профілактику хвороби Альцгеймера

Американські дослідники зі Школи медицини Джона Хопкінса повідомляють, що більш освічені люди не захищені від хвороби Альцгеймера.

Але ці люди отримують когнітивний "старт", який може тимчасово поліпшити роботу мозкових процесів, пише IOS Press.

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У дослідженні взяли участь близько 16 000 здорових учасників середнього віку.

Дослідники зосередилися на групі з 331 учасника без деменції. Близько 54 мали освіту нижче середнього, 144 закінчили середню школу, а 133 мали вищу освіту.

20 років по тому всі учасники пройшли МРТ і позитрон-емісійну томографію мозку для вимірювання рівня амілоїдного бета-білка, яке накопичується в головному мозку. Цей білок є стандартним маркером хвороби Альцгеймера.

Хвороба Альцгеймера – що це? Це захворювання, яке виникає у людей у похилому віці. Воно характеризується послабленням функцій головного мозку. Через це людина не може піклуватися про себе самостійно – вона потребує постійного нагляду і сторонньої допомоги.



Хвороба Альцгеймера виникає через накопичення в нервових клітинах різного "білкового сміття" (тау-білки та білки бета-амілоїду), яке поступово вбиває нейрони в різних частинах мозку. Їх смерть веде до втрати пам'яті та старечого недоумства.

У літньому віці (65-84 років) когнітивні функції кожного учасника оцінювалися за допомогою 10 стандартних тестів пам'яті, мови і інших інтелектуальних функцій.

Учасники з будь-яким рівнем бета-амілоїду і з пройденим навчанням в коледжі, аспірантурі або з професійною освітою мали середні когнітивні показники приблизно на одну або кілька стандартних одиниць вище, ніж у тих, хто мав середню освіту, незалежно від рівня бета-амілоїду в мозку.

Висновок: тренування мозку може допомогти людям довше зберігати когнітивну функцію, але не вбереже від хвороби Альцгеймера.

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