Спростували міф щодо лікування шизофренії

В ході масштабного аналізу вчені спростували поширений міф про медикаментозне лікування шизофренії. Ліки не здатні скорочувати життя пацієнтів, а навпаки продовжують життя та знижують ризики смерті.

Дослідники виявили, що переваги медикаментозного лікування переважають недоліки. Вчені шведського Каролінського університету, про яких пише Eurek Alert, пояснили, як ліки проти шизофренії насправді діють на організм людини.

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Тривалість життя людей, які страждають від шизофренії, на 10-20 років нижча ніж у людей, які не страждають розладом. Досі в цьому звинувачували тривалий прийом антипсихотичних препаратів. Однак, тепер вчені заперечують такі уявлення.



Медикаментозне лікування шизофренії насправді не знижує тривалість життя/Фото:Unsplash

Шизофренія – що це? Психічне захворювання з тривалим хронічним прогредієнтним перебігом. Воно супроводжується роздвоєнням психічних процесів та змінами особистості, що наростають.

Як проводили дослідження

Дослідники проаналізували дані 62 000 жителів Фінляндії з діагнозом "шизофренія". Середній період спостереження за кожним з них склав 14 років.

Виявилося, що ризик госпіталізації внаслідок не психічного захворювання був однаковим як в період приймання антипсихотичних ліків, так і поза ним.

Разом з тим, вірогідність смерті була значно вищою, якщо пацієнти не приймали ліки.

Фахівці пов'язують це з тим, що терапія знижує артеріальний тиск та тривожність.

Постійний прийом антипсихотичних речовин при шизофренії несе більше переваг, ніж ризиків,

– резюмують вчені.

Лікарі не розуміють причин виникнення шизофренії. Відомо, що захворювання часто є спадковим. Шизофренію не можливо вилікувати, однак спеціальна терапія та ліки допомагають приглушити симптоми. Характерні ознаки розладу вперше проявляються у 20-30 років.