Спростували міфи про гоління зони бікіні

Аби бути красивими, жінки постійно в пошуках різних процедур. І чого тільки не робили, щоб досягти стрункого тіла і гладкої шкіри.

Якщо ж говорити про зону бікіні – то вона вимагає більш трепетного догляду. Акушер-гінеколог Аліна Чернявка розвінчала міфи про гоління зони бікіні.

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Міф 1. Волосся стануть рости швидше і в більшій кількості.

Міф 2. Волосся після гоління стане більш жорстким.

Міф 3. Через гоління у зоні бікіні будуть врослі волоски. Така ситуація може виникнути через неправильне гоління або неналежний догляд після нього.

Коли видаляєте волосся на шкірі та слизових можуть з'являтися мікротріщини, пошкодження, опіки. Тобто пошкоджується цілісність шкіряних покривів. Це збільшує ризик передачі інфекцій, що передаються статевим шляхом.

Рішення про те, чи видаляти волосся чи ні – є особистим.

Гоління інтимної зони не несе ніякої ні шкоди, ні користі для вашого здоров'я. Щоправда, можуть виникнути проблеми зі шкірою, які пов’язані з проведенням певних процедур.



Видаляти волосся чи ні – вирішувати вам

Які ризики можуть виникати

1. Гоління (депіляція)

Це може призвести до порізів. Травм, печіння, почервоніння шкіри, фолікуліти (запалення волосяного фолікула).

Лікар радить використовувати для гоління крем, пінку, гель для душу, мило. Голитися потрібно за напрямком росту волосся.

2️. Лазерна епіляція/фотоепіляція

Може виникати біль, почервоніння шкіри, опіки, фолікуліти, рубці, малігнизація родимок(невусів). Всі родимки повинні бути обстежені і видалені перед процедурою.

Бажано робити чудовим апаратом та в перевіреного спеціаліста.

Лазерна епіляція не викликає безпліддя, ендометріозу, міоми матки та гінекологічних захворювань – це міф.

3. ️Воскова депіляція/шугаринг

Можуть виникати пошкодження шкіри, опіки, фолікуліт, інфікування шкіри.

Віск повинен бути одноразовим. Переконайтеся, що використовують його лише для вас, а потім утилізують.

4️. Електроепіляція – єдиний метод, який видаляє волосся назавжди.

У жінки можуть бути почервоніння шкіри, рубці, може спровокувати загострення генітального герпесу.

Якщо у вас немає ніяких ускладнень з проведенням певної процедури, епіляція зони бікіні не шкідлива.



Які ризики можуть виникати при видаленні волосся

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