Спростували найпоширеніші міфи про паразитів

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Міфи про паразитів
Міфи про паразитів / pixabay.com

За статистикою Всесвітньої організації охорони здоров’я, щорічно у світі причиною понад 16 з 50 мільйонів смертей є паразитарні та інфекційні захворювання. За поширеністю кишкові гельмінтози посідають друге місце після туберкульозу.

Але паразитам приписують багато проблем, до яких вони непричетні, розповіла оториноларинголог Марія Євдокимова.

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1. Паразити – досить поширена проблема, але в переважній більшості випадків не настільки серйозна, як здається.

2. Людей майже ніколи не заражають домашні тварини, тому що у нас різні паразитарні інфекції.

3. Якщо у дитини є болі в животі, постійно рідкий стілець, погано набирає вагу, свербіж в ділянці анального отвору, то варто перевірити на наявність паразитів.

4. Аналіз крові неінформативний для більшості паразитів. Антитіла в аналізі крові не говорять про те, що у дитини є зараз паразити, це може бути наслідком вилікуваної інфекції. Винятки – ехінококоз, токсокароз, опістархоз. Тому все одно потрібно здавати аналіз калу. (методом збагачення), причому триразово, через життєвого циклу паразитів. Для виявлення гостриків робимо зішкріб.

Домашні тварини майже ніколи не заражають людей паразитами
Домашні тварини майже ніколи не заражають людей паразитами

5. Не треба профілактично приймати протиглистні препарати. Глисти є не у всіх! Далеко не у всіх!

6️. Паразити не є причиною всіх хвороб. Це інфекція, з певними симптомами, з певними проявами. Виявили – вилікували.

️7. Паразити не є причиною висипу на тілі.

8. Якщо дитина скреготить зубами вночі – це не паразити.

9. Якщо у дитини кашель – це не ознака паразитів. При деяких формах глистової інвазії може бути кашель, але це нечастий симптом. Найчастіше це буває при аскаридозі легеневої форми, але в більшості випадків ця форма проходить без лікування.

10. Якщо у крові підвищене абсолютне число еозинофілів – іноді це можуть бути паразити, і якщо при цьому є симптоми – біль у животі, здуття живота, розлад шлунку, варто здати аналіз калу.

11. Якщо у дитини алергія – це не ознака паразитів. Не треба намагатися знайти паразитів у всіх алергіків.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Лікування Здорове життя Медицина
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