Спростували популярний міф про мозок та нервову систему

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Мозок не втрачає здатність відновлюватися протягом всього життя
Мозок не втрачає здатність відновлюватися протягом всього життя / pixabay.com

Всі чули вислів: "нервові клітини не відновлюються", але це не так, – вони не тільки відновлюються, а й продовжують формуватися в центрі пам'яті як у молодих, так і у літніх людей.

Нейрофізіологи вивчили фрагменти гіпокампу, витягнуті в перші години після смерті з мозку 28 людей від 14 до 79 років, які померли в результаті автокатастрофи або з інших причин, не пов'язаних із захворюваннями нервової системи.

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Дійсно, з віком самовідновлення деяких стовбурових клітин виснажуються. Але це ніяк не впливає на швидкість і частоту виникнення нових нейронів в центрі пам'яті, де в їх формуванні беруть участь інші види заготовок нервових клітин.

Відновлення пам'яті
Нейрони відновлюються протягом всього життя//pixabay.com

З іншого боку, старість не проходить для мозку безслідно: судини гірше постачають його кров'ю, а нові клітини рідше формують зв'язки з сусідами. Наступним кроком учених буде дослідження мозку людей з хворобою Альцгеймера.

До 60-х років вважалося, що у дорослих ссавців загибель нервових клітин компенсується за рахунок перерозподілу функцій серед інших нейронів. У 1962 році вчені спостерігали процес нейрогенезу в щурів, а в 1998 році вперше стало відомо, що нові нейрони утворюються і у дорослих людей.

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Теги: Здоров'я Здорове життя дослідження Довголіття
Джерело: 24 Канал
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