Спростували поширений міф про глисти

Багато людей переконані у тому, що глисти можуть спричинити висипання і викликати атопічний дерматит (АД) – поширене захворювання шкіри.

Насправді ж, глисти не можуть викликати виписання – переконаний інфекціоніст Любомир Теплий.

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Я навіть не можу зрозуміти, які опорні джерела використати, щоб пов'язати висипання із глистами.

У вітчизняних джерелах висипання пояснюють, як алергічну реакцію на продукти життєдіяльності глистів. Водночас західні джерела говорять про можливий вплив тих самих продуктів життя на зниження алергічних реакцій. Виходить конфлікт інтересів.

Лікар зазначає: існують деякі форми, які викликають реакцію, схожу алергічну. Але ці реакції є типовими, і виникають при міграції гельмінта (наприклад при токсокарозі міграція личинок, або кашель при міграції аскарид)

Це не висипання, не вугрі, не підсушена шкіра – це реакція на переміщення гельмінта. Або це гострі реакції під час лікування протигельмінтними певних видів.

Дослідження для підтвердження зв'язку між глистами та алергією стверджують: гельмінти знижують частоту та прояви алергічних реакцій. Але вони недостатньо переконливі, враховуючи можливість погіршення стану та появу ускладнень.

При наявності підтвердження глистів – пацієнта лікувати потрібно.



Існують деякі форми гельмінта, які викликають реакцію, схожу алергічну

Лікар стверджує: людям більший дискомфорт приносять не глисти, а висипання, і це реальний факт. Бо звертаються зі скаргами на висипання.

У цей момент основна причина висипань на тілі та обличчі залишається невирішеною, тому люди роками ганяють тих глистів всіма можливими методами.

Це таке ж марні дії, як і здача аналізу крові на гельмінти.

Основні висновки:

1) алергія — це не ознака гельмінтозу. Не потрібно шукати у кожного алергіка глисти;

2) гельмінти не є причиною висипань по тілу;

3) аналіз крові на антитіла не є інформативний для встановлення діагнозу "гельмінтоз". Це говорить лиш про те, що колись була інфекція, не більше. Винятки з правила: токсокароз, ехінококоз.

4) контроль лікування по антитілах крові так само не.інформативний, як і постановка діагнозу(крім окремих глистів)

Між атопічним дерматитом і глистами немає ніякого зв'язку. Ці захворювання мають різні причини та механізми, які ніяк не пов'язані з АД.

Атопічний дерматит – що це? Це захворювання шкіри, коли порушений захисний бар'єр, і тригерами для цього є зовнішні подразники, а не гельмінти.

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