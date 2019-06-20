Спростували ще одну корисну властивість вітаміну D

Щоденний прийом добавок вітаміну D не допоможе поліпшити стан серця – набагато ефективніше в цьому плані регулярні фізичні навантаження та здорова їжа.

Популярний американський онлайн-журнал про здоров'я WebMD опублікував результати нового дослідження, автори якого не знайшли доказів користі прийому вітаміну D для серця.

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Зокрема, вчені не виявили зв'язку з його вживанням та зниженням частоти серцевих нападів, інсультів або зниження смертності від будь-якої причини. Цей проект являє собою метааналіз 21 рандомізованих клінічних випробувань за участю більше 83 000 осіб.

Ми не знайшли жодної користі від використання добавок з вітаміном D для серцево-судинної системи,

– розповіли дослідники.



Вітамін D не допоможе вашому серцю

Однак раніше дослідники знаходили підтвердження теорії про користь цього вітаміну. Наприклад, було виявлено, що деякі м'язи в кровоносних судинах мають рецептори вітаміну D.

А дослідження минулих років показували, що люди, які перенесли серцевий напад, інсульт, серцеву недостатність і смерть від серцевої хвороби мали низький рівень вітаміну D в організмі. Але автори роботи, після аналізу дуже великої кількості інформації не знайшли свідчень про те, що добавки з вітаміном D здатні давати захисний ефект щодо проблем з серцем і інсультів.

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