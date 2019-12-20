Спростували міфи про користь глінтвейну

Глінтвейн – це алкогольний напій із підігрітого вина з фруктами та спеціями. Зазвичай, люди купують його на вулицях, щоб зігрітися. Але поширена думка про зігрівальні властивості глінтвейну є оманливою.

Червоне вино вважають корисним для здоров'я. Так, мінімальне вживання алкоголю трохи знижує ризики захворюваності на ішемічну хворобу серця, але його вживання несе в собі більшу шкоду. Тобто ризик перевищують потенційну шкоду, повідомляє МОЗ.

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Міфи про глінтвейн

1. У глінтвейні багато мінералів.

Алкоголь діє на ниркові канальці, під його впливом вони перестають вбирати воду та мінерали назад. Це призводить до втрати води, яку ви можете випити з алкогольним напоєм. Як наслідок, у крові збільшується концентрація спирту.

2. У глінтвейні багато вітамінів.

У глінтвейн додають апельсини, яблука та лимони, тому цей напій помилково вважають вітамінним. Насправді ж, фрукти, які проходять термічну обробку, втрачають значну частину своєї корисності. Адже, що триваліша термічна обробка, то менше вітамінів лишається в їжі.

3. Глінтвейн зігріває

Алкоголь розширює судини на поверхні тіла, через це виникає ефект тепла. Проте внутрішні органи в цей час його втрачають. Втрата тепла з поверхні шкіри та кінцівок на холоді відбувається швидко, а загальна температура тіла знижується. Алкоголь погано впливає на терморегуляцію. Наприклад, він порушує механізм тремтіння, який допомагає тілу зберігати тепло. Також пришвидшує потовиділення, яке знижує вашу температуру тіла.

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