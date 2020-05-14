У США через коронавірус більшість американців не можуть дозволити собі м'ясо

В США м'ясо перетворилося в їжу "тільки для заможніх", оскільки для простих американців воно тепер все частіше стає недоступним через свою дорожнечу.

Епідемія коронавірусу спровокувала в США м'ясну кризу, в країні виникла ситуація, що дозволяє виробництво тільки дорогого м'яса, пише Bloomberg.

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Чому в США бракує м'яса?

За даними видання, в останні тижні були змушені закритися найбільші американські підприємства, що випускають м'ясну продукцію, – Tyson Foods, Cargill.

Цьому посприяв спалах коронавірусу серед працівників. Переважно на таких підприємствах працюють представники бідних верств, мігранти, які не можуть дозволити собі медичну страховку.



На великих фермах через коронавірус немає кому працювати / unsplash.com

Наслідком зниження обсягів м'ясного виробництва стало зменшення асортименту звичайних продуктових магазинів. Водночас невеликі м'ясопереробні заводи, орієнтовані на заможну клієнтуру, несподівано відчули підйом.

На відміну від великих підприємств там набагато краще організований контроль над дотриманням санітарних норм і дистанції між обмеженим числом співробітників.

Випущене ними органічне м'ясо покриває пов'язані з цим витрати, оскільки його ціна у два і більше разів вища, ніж у звичайного. Власники бізнесу не приховують: їх справи йдуть в гору, тому, що кількість охочих придбати дороге м'ясо аж ніяк не знизилася, а навпаки, зросла.

В результаті пандемії коронавірусу м'ясо в США перетворилося в продукт з розряду "тільки для багатих". Люди, які зіткнулися з безробіттям і втратою доходу, змушені відмовлятися від м'яса, яке стає їм не по кишені , – пише видання.

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