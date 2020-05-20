У США від коронавірусу може померти понад мільйон людей: нові розрахунки

Нова модель розрахунків показала, що до кінця цього року в Америці від коронавірусу може померти до 1,2 мільйона людей.

До такого сумного висновку дійшли вчені з Університету Вашингтона, пише AA.

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Небезпека коронавірусу

Вони з'ясували, що смертність в США від нового коронавірусу виросте в три рази до кінця цього року. Нині летальність коронавірусу в 13 разів перевищує показники смертності сезонного грипу, який складає близько 0,1%.

Сьогодні смертність інфікованих коронавірусом в США наближається до 1,3%. Втім, це досить умовна цифра, оскільки американці досі не знають кількості людей, які перехворіли без симптомів. Цей феномен спостерігається у всіх країнах світу.

Прогнози для США

У квітні глава Центрів з контролю і профілактиці захворювань (CDC) оцінював кількість безсимптомних носіїв у США становить 25%. Вчені Університету Вашингтона переконані, що COVID-19 більш смертоносний, ніж грип.

Навіть за найскромнішими оцінками, 20% американського населення будуть інфіковані або вже перехворіють на коронавірус до кінця цього року, так буде тільки при дотриманні соціального дистанціювання. Якщо ж від нього відмовляться, то кількість хворих перевалить за 100 мільйонів осіб.

При цьому смертність від коронавірусу за підсумками року прогнозується в проміжку від 350 тисяч до 1,2 мільйона осіб, при найгіршому прогнозі.

Він набагато перевершує оцінки Дональда Трампа, який стверджував, що від коронавірусу в США помре до 100 тисяч осіб.

Станом на 20 травня ця цифра становить майже 92 тисячі, що більше, ніж в будь-якій іншій країні світу. Також на першому місті США і за кількістю хворих – 1 529 785. Але в країні вже провели понад 12 мільйонів тестів.

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