В США від коронавірусу померло понад 100 000 людей
США стали першою країною у світі, де кількість померлих від коронавірусу перевищила показник в 100 тисяч людей.
Станом на ранок 28 травня кількість загиблих від коронавірусу в США складає 100 442 особи. Про це йдеться в статистиці Університету Джона Гопкінса, який відслідковує ситуацію з COVID-19 у світі.
До слова Як швидко поширюється коронавірус в метро: візуалізація науковців
США також утримують лідерство і щодо кількості інфікованих осіб – 1 699 933.
Варте уваги! Загалом на COVID-19 у світі заразилося 5 693 066 осіб. Від коронавірусної інфекції у світі померло 355 653 людей. 2 350 088 особам вдалося подолати недугу.
Топ-5 країн за кількістю смертей від коронавірусу
- США – 100 442
- Велика Британія – 37 542
- Італія – 33 072
- Франція – 28 599
- Іспанія – 27 117
В Україні станом на вечір 27 травня було відомо про 658 летальних випадків через коронавірус.