У США винайшли ліки проти COVID-19, які долають коронавірус за чотири дні, – ЗМІ

Американська компанія з Каліфорнії Sorrento Therapeutics запевняє, що знайшла ліки проти COVID-19. Мовляв, є антитіло, яке за чотири дні на 100% виводить коронавірус з організму, та ще й захищає від повторного інфікування.

"Ліки проти COVID-19 є, вони працюють на 100%"

Американська компанія каже, що має антитіло, яке долає коронавірус

Sorrento Therapeutics обіцяє у п'ятницю, 22 травня, офіційно оголосити про відкриття антитіла STI-1499. Fox News пише, що мовиться про "стовідсотково ефективне лікування" COVID-19.

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Причому ці ліки начебто будуть доступними на кільки місяців раніше, ніж на ринку з'явиться вакцина.

Ми хочемо наголосити: ліки існують. Є рішення, яке працює на 100%,

– цитує видання керівника Sorrento Therapeutics доктора Генрі Джі.

Ба більше, людям, у яких буде це антитіло, не потрібно дотримуватися дистанції, але вони будуть захищені від інфікування ще тривалий час.

Як працюють ліки, які начебто винайшли у США

Антитіло STI-1499 огортає вірус та запобігає його проникненню до клітин людини. Увесь процес лікування займає три – чотири дні.

Якщо віруси не можуть проникнути в клітину, вони не можуть розмножуватися. У підсумку вони вимирають. Організм очищається від вірусу,

– пояснив доктор Джі.

Він переконує, що ці ліки навіть не мають побічних ефектів, тож їх можна застосовувати для профілактики замість будь-якої вакцини, яка однозначно буде менш ефективною.

У компанії кажуть, що можуть виготовити до 200 000 доз ліків на місяць. Однак для початку процесу потрібне схвалення Управління з контролю за продуктами й ліками США. А отримання цього схвалення – дуже тривала процедура.

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Наскільки можна довіряти заявам про "стовідсоткові" ліки проти коронавірусу

Ліки, антитіла та вакцини для боротьби з коронавірусом намагаються розробити у багатьох країнах. Власне, на антитіла звертають окрему увагу через те, що на роботу з ними треба менше часу, аніж на розробку та тестування вакцини.

Однак, протягом минулих 100 років лікування антитілами інфекцій хоча й застосовували, та не отримували значну ефективність або однозначні результати. Тож навіть у виданні Fox News визнають, що заяви з боку Sorrento Therapeutics варто сприймати обережно.

Антитіла загалом були дуже ефективними для зменшення кількості вірусів в організмі. Але не настільки ефективними, щоб повністю вилікувати пацієнта та ще й убезпечити від повторного зараження. Про це розповіла The Wall Street Journal професорка імунології та інфекційних захворювань у Гарварді Філліс Канків.

Утім, у Sorrento Therapeutics таки впевнені, що знайшли ключ до успішного лікування.

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