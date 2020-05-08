У США влаштовують коронавірусні вечірки, щоб заразитися інфекцією

У штаті Вашингтон влаштовують коронавірусні вечірки. Люди приходять на них, щоб повеселитися і заразитися COVID-19.

Таким чином люди не хочуть покінчити життям. Вони сподіваються перехворіти на нову хворобу у легкій формі, отримати імунітет та повернутися до звичайного життя, пише Tech Times.

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Першими подібними заходами стали вечірки в штаті Вашингтон, але їх змогла викрити поліція. Особлива умова таких вечірок – щоб були присутні люди, які хворіють на коронавірус.

На тій вечірці, яку викрила поліція, серед запрошених людей були носії коронавірусної інфекції. Інші гості прагнули з ним поспілкуватися.

Двоє людей з близько 20 осіб, які прийшли, вже отримали позитивні результати тесту на коронавірус. Їх вирішили не госпіталізувати, тому що у хворих немає ознак тяжкого перебігу захворювання.

Чому це погана ідея?

По-перше: ви не можете бути впевнені, що у вас хвороба буде в легкій формі.

По-друге: наразі точно невідомо настільки є стабільним імунітет до коронавірусу і науковці не відкидають можливість повторного зараження.

По-третє: ви наражаєте на небезпеку своїх близьких та рідних, уявіть, як жити, якщо заражена вами людина помре.

Тому краще робити усе можливе, щоб не захворіти не хворобу. Тим паче, поки ми так мало про неї знаємо.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

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