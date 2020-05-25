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У США заявили, що першими зможуть розробити вакцину від коронавірусу

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У США заявили, що першими зможуть розробити вакцину від коронавірусу
У США заявили, що першими зможуть розробити вакцину від коронавірусу / Getty Images

У США вважають, що зможуть першими розробити вакцину від коронавірусної інфекції і поділитися розробкою з усіма країнами світу.

Про це повідомив радник президента США з національної безпеки Роберт О'Брайен в інтерв'ю виданню CBS.

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Я думаю, що ми першими розробимо вакцину... Я вважаю, що ми швидко розробляємо як вакцину, так і препарати для лікування. Американський народ отримає до них доступ. А президент обіцяв, якщо ми розробимо вакцину, то поділимося нею з усім світом,
– наголосив радник президента США.

Він додав, що не виключає сценарію, коли спецслужби Китаю спробують вкрасти розробку у США. В адміністрації раніше вже повідомляли про ці спроби.

Додамо, у США зафіксована найбільша кількість зараження коронавірусом і летальних випадків, спричинених ускладненнями. Станом на 25 травня в країні підтвердили 1 688 290 випадків інфікування COVID-19. 451 тисяча пацієнтів одужали, однак близько 99 тисяч людей померли.

Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Новини США Новини Здоров'я Вакцинація Коронавірус COVID-19 Медицина Здоров'я
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