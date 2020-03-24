США – третя у світі країна за кількістю хворих на коронавірус: як діятимуть

США потрапила у трійку країн з найбільшою кількістю хворих коронавірусом після Китаю й Італії. Ймовірно, що найближчим часом ситуація лише погіршуватиметься.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповіла кореспондентка "Голосу Америки" Тетяна Ворожко.

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Вона підкреслила, що зараз у США почали дуже активно тестувати населення. Частково саме тому виявляють так багато випадків. 23 березня став першим днем, коли померло понад 100 людей.

За словами журналістки, 43% людей працюють з дому. У країні вживають суворих заходів, аби стримати швидкість ураження. 16 штатів підготували накази, які запроваджуватимуть це практично примусово. Коли вони набудуть чинності, то стосуватимуться 142 мільйонів людей по всій країні.

Мери та губернатори звернулися до федерального уряду, щоб координувати закупівлю масок та апаратів штучної вентиляції легень. Адже вони фактично змагаються між собою, намагаючись запастись всім необхідним,

– зазначила Ворожко.

Й додала, що напередодні американський президент Дональд Трамп видав наказ, який забороняє накопичувати критично важливі предмети. Це не стосується звичайних громадян, а лише тих, хто робить це з метою перепродажу.

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"Важливо розуміти, що дані, про які ми зараз говоримо, показують ситуацію, яка була кілька днів тому. Адже потрібно 3 – 4 дні, аби зробити відповідні тести", – наголосила Ворожко.

Ситуація у Нью-Йорку – дуже погана. По всій країні позитивними є 8% всіх тестів, а там ця цифра сягає 28%. Губернатор очікує, що знадобиться 110 тисяч лікарняних ліжок. Їх не вистачає, тож для цього почали переобладнувати інші приміщення,

– пояснила вона.

Журналістка розповіла, що у США використовують тести, які показують саме наявність коронавірусу. "Я говорила з жінкою, якій робили цей тест. Вона розповіла, що процедура була дуже болісною. В неї навіть обличчя було в крові – зразок намагаються взяти глибоко з носа", – додала вона.



Які тести проводять на коронавірус Covid-19 / Інфографіка 24 каналу

Ворожко пояснила, що станом на 24 березня провели 313 тисяч таких тестів. Це не означає, що його можуть отримати всі, хто охочі. Доступ до такого тесту обмежений – він для тих, хто повернувся з Італії чи Китаю, людей похилого віку чи медпрацівників, у яких є відповідні симптоми.

Вона зазначила, що напередодні схвалили експрес-тест, який має показувати результат вже за 45 хвилин. Незабаром їх розповсюджуватимуть між лікарнями. Віцепрезидент США Марк Пенс повідомив, що скоро з'явиться й тест, який людина зможе зробити сама собі, і він буде не таким болісним.

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