США евакуювали 240 американців із китайського Уханя: деталі

29 січня з китайського міста Ухань, що розташований в епіцентрі спалаху коронавірусу, вилетів літак із 240 американцями на борту.

Уряд США замовив літак для вивезення з Уханя американських дипломатів, які працюють у генеральному консульстві, а також частини громадян США, які перебували в місті. Про це повідомляє Associated Press з посиланням на представника Держдепартаменту США.

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Як повідомили в посольстві США у Китаї, літак здійснить заправку на Алясці перш ніж відправитися до кінцевого пункту призначення — міста Онтаріо в штаті Каліфорнія.

Під час заправки в Анкориджі (Аляска) пасажирів знову перевірять на наявність вірусу. Міські лікарні вже приведені у стан готовності для лікування або ізоляції людей, які можуть бути переносниками коронавірусу. Жодній людині з симптомами коронавірусу не дозволять подальшу подорож.

Пасажири пройдуть ще одну перевірку у Каліфорнії. Зона, у якій буде відбуватися висадка людей, відокремлена від пасажирських терміналів аеропорту.

Представник округу Сан-Бернардіно Девід Уерт заявив, що усіх пасажирів чартерного рейсу можуть протримати в ізольованих приміщеннях протягом до двох тижнів — якщо Центри з контролю і профілактики захворювань вважатимуть цей захід необхідним.

Відзначимо, що влада США більше 10 років тому визначила міжнародний аеропорт Онтаріо в якості аеродрому, на який будуть направлятися американці в разі термінової евакуації із-за кордону. Співробітники аеропорту пройшли відповідне навчання та тренінги, проте репатріація з Китаю стане першим в історії аеропорту випадком, коли він буде використаний для прийому евакуйованих людей.

Що відомо про евакуацію українців з Уханю

Посольство України у Китаї рекомендує українцям виїхати з КНР, а також вивчає можливість їх евакуації внаслідок стрімкого поширення коронавірусу. У посольстві повідомили, що здійснюють постійний моніторинг розвитку епідеміологічної ситуації в Китаї й підтримують контакти з відповідними органами КНР.

Рекомендації для українців, які запланували подорож до Китаю чи вже там перебувають:

Виявляйте підвищену пильність, зважайте на ризики та уточнюйте актуальну ситуацію з епідемією в певному регіоні;

Їжте лише правильно термічно оброблені продукти тваринного походження та рибу;

Уникайте контакту з тваринами, не відвідуйте ринки, де продають м’ясо,

Уникайте цирків, зоопарків, ферм тощо;

Не контактуйте з людьми, які мають ознаки респіраторних захворювань;

Ретельно мийте руки, особливо після відвідання місць скупчення людей та перед їжею; користуйтесь антисептичними засобами;

При симптомах, схожих на грип чи ГРВІ (несподіване погіршення стану, підвищення температури тіла, нежить, кашель тощо) мінімізуйте контакти з іншими людьми й невідкладно зверніться в лікарню.

За останніми даними, на коронавірус у Китаї занедужали понад 6 тисяч людей, 132 померли.

Випадки захворювання зафіксовано у:

Таїланді,

Південній Кореї,

Австралії,

Сінгапурі,

Японії,

В’єтнамі,

Непалі,

Малайзії,

США,

Канаді,

Німеччині

Франції.

Зауважимо, що 28 січня з'явилася інформація про те, що група дослідників у Гонконзі розробила вакцину проти китайського коронавірусу. Проте використовувати її можна буде лише після клінічних випробувань.

Тут можна прочитати, скільки людей захворіло на вірус з Китаю та у яких країнах, і подивитися онлайн-карту