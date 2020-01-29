США евакуювали 240 американців із китайського Уханя: деталі
29 січня з китайського міста Ухань, що розташований в епіцентрі спалаху коронавірусу, вилетів літак із 240 американцями на борту.
Уряд США замовив літак для вивезення з Уханя американських дипломатів, які працюють у генеральному консульстві, а також частини громадян США, які перебували в місті. Про це повідомляє Associated Press з посиланням на представника Держдепартаменту США.
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Як повідомили в посольстві США у Китаї, літак здійснить заправку на Алясці перш ніж відправитися до кінцевого пункту призначення — міста Онтаріо в штаті Каліфорнія.
Під час заправки в Анкориджі (Аляска) пасажирів знову перевірять на наявність вірусу. Міські лікарні вже приведені у стан готовності для лікування або ізоляції людей, які можуть бути переносниками коронавірусу. Жодній людині з симптомами коронавірусу не дозволять подальшу подорож.
Пасажири пройдуть ще одну перевірку у Каліфорнії. Зона, у якій буде відбуватися висадка людей, відокремлена від пасажирських терміналів аеропорту.
Представник округу Сан-Бернардіно Девід Уерт заявив, що усіх пасажирів чартерного рейсу можуть протримати в ізольованих приміщеннях протягом до двох тижнів — якщо Центри з контролю і профілактики захворювань вважатимуть цей захід необхідним.
Відзначимо, що влада США більше 10 років тому визначила міжнародний аеропорт Онтаріо в якості аеродрому, на який будуть направлятися американці в разі термінової евакуації із-за кордону. Співробітники аеропорту пройшли відповідне навчання та тренінги, проте репатріація з Китаю стане першим в історії аеропорту випадком, коли він буде використаний для прийому евакуйованих людей.
Що відомо про евакуацію українців з Уханю
Посольство України у Китаї рекомендує українцям виїхати з КНР, а також вивчає можливість їх евакуації внаслідок стрімкого поширення коронавірусу. У посольстві повідомили, що здійснюють постійний моніторинг розвитку епідеміологічної ситуації в Китаї й підтримують контакти з відповідними органами КНР.
Рекомендації для українців, які запланували подорож до Китаю чи вже там перебувають:
- Виявляйте підвищену пильність, зважайте на ризики та уточнюйте актуальну ситуацію з епідемією в певному регіоні;
- Їжте лише правильно термічно оброблені продукти тваринного походження та рибу;
- Уникайте контакту з тваринами, не відвідуйте ринки, де продають м’ясо,
- Уникайте цирків, зоопарків, ферм тощо;
- Не контактуйте з людьми, які мають ознаки респіраторних захворювань;
- Ретельно мийте руки, особливо після відвідання місць скупчення людей та перед їжею; користуйтесь антисептичними засобами;
- При симптомах, схожих на грип чи ГРВІ (несподіване погіршення стану, підвищення температури тіла, нежить, кашель тощо) мінімізуйте контакти з іншими людьми й невідкладно зверніться в лікарню.
За останніми даними, на коронавірус у Китаї занедужали понад 6 тисяч людей, 132 померли.
Випадки захворювання зафіксовано у:
- Таїланді,
- Південній Кореї,
- Австралії,
- Сінгапурі,
- Японії,
- В’єтнамі,
- Непалі,
- Малайзії,
- США,
- Канаді,
- Німеччині
- Франції.
Зауважимо, що 28 січня з'явилася інформація про те, що група дослідників у Гонконзі розробила вакцину проти китайського коронавірусу. Проте використовувати її можна буде лише після клінічних випробувань.
Тут можна прочитати, скільки людей захворіло на вірус з Китаю та у яких країнах, і подивитися онлайн-карту