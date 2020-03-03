США можуть обмежити в'їзд в країну через коронавірус

Президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість ввести додаткові обмеження на в'їзд в країну через епідемію коронавірусу SARS-CoV-2 або 2019-nCov (стара назва).

За словами Трампа, насамперед обмеження торкнуться країн, де відбувається найрізкіше зростання випадків зараження, повідомляє CBS News.

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Водночас він не уточнив, про які саме держави йдеться.

Станом на 3 березня, у США зафіксували 105 випадків зараження на коронавірус, шість летальних випадків та 7 людей одужали.

Коронавірус Covid-19: коротко

Станом на 3 березня на коронавірус захворіло понад 90 тисяч людей, більшість із них – у Китаї.

Померли від хвороби понад 3000 людей, одужали – понад 38 тисяч осіб.

Впродовж кількох минулих днів вірус швидко поширився Європою, а Італія нині є епіцентром спалаху.

3 березня в Україні зафіксували перший випадок коронавірусу SARS-CoV-2 або 2019-nCov (стара назва).

20 лютого Україна евакуювала з китайського Уханя 45 українців та 27 іноземців – вони 2 тижні проведуть в обсервації.

МЗС України радить утриматися від поїздок до країн, у яких зафіксували спалах коронавірусу.



Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу

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