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США можуть обмежити в'їзд в країну через коронавірус

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США може обмежити в'їзд в країну / 24 Канал

Президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість ввести додаткові обмеження на в'їзд в країну через епідемію коронавірусу SARS-CoV-2 або 2019-nCov (стара назва).

За словами Трампа, насамперед обмеження торкнуться країн, де відбувається найрізкіше зростання випадків зараження, повідомляє CBS News.

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Водночас він не уточнив, про які саме держави йдеться.

Станом на 3 березня, у США зафіксували 105 випадків зараження на коронавірус, шість летальних випадків та 7 людей одужали.  

Коронавірус Covid-19: коротко

  • Станом на 3 березня на коронавірус захворіло понад 90 тисяч людей, більшість із них – у Китаї.
  • Померли від хвороби понад 3000 людей, одужали – понад 38 тисяч осіб.
  • Впродовж кількох минулих днів вірус швидко поширився Європою, а Італія нині є епіцентром спалаху.
  • 3 березня в Україні зафіксували перший випадок коронавірусу SARS-CoV-2 або 2019-nCov (стара назва).
  • 20 лютого Україна евакуювала з китайського Уханя 45 українців та 27 іноземців – вони 2 тижні проведуть в обсервації.
  • МЗС України радить утриматися від поїздок до країн, у яких зафіксували спалах коронавірусу.

Коронавірус
Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу

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Рецепт піци: прості варіанти, які можна приготувати вдома
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Автор: Олександр Бевза
Теги: Коронавірус Covid-19 Новини США Дональд Трамп Профілактика захворювань Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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