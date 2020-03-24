США можуть стати наступним епіцентром спалаху коронавірусу

Сполучені Штати можуть стати новим епіцентром поширення коронавірусу, вважають фахівці Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Про це пише видання The Washington Post.

Читайте також Чи впровадять в Україні силові методи контролю умов карантину через коронавірус: відповідь МОЗ

Додамо, що наразі США закривають трійку країн з найбільшою кількістю хворих коронавірусом після Китаю й Італії.

За словами речниці ВООЗ Марґарет Гарріс, за останню добу 85% нових випадків інфікування коронавірусом зафіксували в Європі та США, з них 40% припадають виключно на американців.

"Зараз ми спостерігаємо досить велике зростання кількості нових випадків у США. Тож так, у країни є потенціал (стати епіцентром захворювання). Не можемо сказати, що зараз це є, але такий потенціал справді існує", – сказала Гарріс.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.