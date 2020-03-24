США можуть стати наступним епіцентром спалаху коронавірусу
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Сполучені Штати можуть стати новим епіцентром поширення коронавірусу, вважають фахівці Всесвітньої організації охорони здоров’я.
Про це пише видання The Washington Post.
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Додамо, що наразі США закривають трійку країн з найбільшою кількістю хворих коронавірусом після Китаю й Італії.
За словами речниці ВООЗ Марґарет Гарріс, за останню добу 85% нових випадків інфікування коронавірусом зафіксували в Європі та США, з них 40% припадають виключно на американців.
"Зараз ми спостерігаємо досить велике зростання кількості нових випадків у США. Тож так, у країни є потенціал (стати епіцентром захворювання). Не можемо сказати, що зараз це є, але такий потенціал справді існує", – сказала Гарріс.
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