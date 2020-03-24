24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

США можуть стати наступним епіцентром спалаху коронавірусу

-
США можуть стати наступним епіцентром спалаху коронавірусу / Getty Images

Сполучені Штати можуть стати новим епіцентром поширення коронавірусу, вважають фахівці Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Про це пише видання The Washington Post

Читайте також Чи впровадять в Україні силові методи контролю умов карантину через коронавірус: відповідь МОЗ

Додамо, що наразі США закривають трійку країн з найбільшою кількістю хворих коронавірусом після Китаю й Італії. 

За словами речниці ВООЗ Марґарет Гарріс, за останню добу 85% нових випадків інфікування коронавірусом зафіксували в Європі та США, з них 40% припадають виключно на американців.

"Зараз ми спостерігаємо досить велике зростання кількості нових випадків у США. Тож так, у країни є потенціал (стати епіцентром захворювання). Не можемо сказати, що зараз це є, але такий потенціал справді існує", – сказала Гарріс.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Надзвичайний стан в Україні: що означає закон і як жити в його умовах
сьогодні
Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Коронавірус Covid-19 Новини Здоров'я Новини США Здоров'я Здорове життя
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
23 березня 20:20 Як не розлучитись після карантину: практичні поради психолога
Євгенія Мазур
23 березня 19:50 Все про коронавірус: 12 корисних статей
Анастасія Лукашевська
20 березня 17:56 Які маски захищають від коронавірусу та як не повестись на пропозиції шахраїв
Олександр Бевза
20 березня 14:56 Обсервація чи самоізоляція: заходи, які зупинять поширення коронавірусу
Анастасія Лукашевська
19 березня 19:53 Плаквеніл проти коронавірусу: Трамп заявив про ефективність препарату
Анастасія Кушпіт
Новини
Більше новин
Залиште відгук