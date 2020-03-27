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США на першому місці у світі за кількістю хворих на коронавірус

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Коронавірус в США / themoscowtimes.com

Сполучені Штати Америки обігнав Китай та Італії за кількість хворих на коронавірус Covid-2019.

Станом на 26 березня загальна кількість хворих становить 82179, що майже на 14 тисяч більше, ніж минулого дня, за інформацією worldometers.

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Це зростання протягом однієї доби стало майже найбільшим, яке відбувалось загалом у світі, крім 12 лютого в Китаї тоді кількість хворих за добу зросла на 14108 людей.

Також США має майже на 1000 хворих, ніж Китай (82179 проти 81285). Але рівень смертності наразі доволі низький – 1177. Нагадаємо, що в Італії померло понад 8 тисяч людей. 

Загалом у всьому світі майже 526 тисяч хворих, померло понад 55 тисяч.


Симптоми коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Новини Здоров'я Коронавірус Covid-19 Здоров'я Лікування Новини США Профілактика захворювань
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