США на першому місці у світі за кількістю хворих на коронавірус

Сполучені Штати Америки обігнав Китай та Італії за кількість хворих на коронавірус Covid-2019.

Станом на 26 березня загальна кількість хворих становить 82179, що майже на 14 тисяч більше, ніж минулого дня, за інформацією worldometers.

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Це зростання протягом однієї доби стало майже найбільшим, яке відбувалось загалом у світі, крім 12 лютого в Китаї тоді кількість хворих за добу зросла на 14108 людей.

Також США має майже на 1000 хворих, ніж Китай (82179 проти 81285). Але рівень смертності наразі доволі низький – 1177. Нагадаємо, що в Італії померло понад 8 тисяч людей.

Загалом у всьому світі майже 526 тисяч хворих, померло понад 55 тисяч.



Симптоми коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

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