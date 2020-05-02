США офіційно схвалили Ремдесивір для лікування коронавірусу

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та ліків США (FDA) ухвалило застосування Ремдесивіру в лікуванні коронавірусної хвороби COVID-19 в екстрених випадках.

Про це повідомило інформаційне агенство ITV.

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FDA дозволило використання засобу Ремдесивір після досліджень, які довели, що препарат скорочує час одужання пацієнтів з COVID-19 в середньому на 31%, або приблизно на чотири дні,

– йдеться у повідомленні.

Результати дослідження

Ті пацієнти, які отримували Ремдесивір, змогли завершити лікування в середньому впродовж 11 днів, тоді як інші пацієнти лікувались 15 днів.

Фахівці також припустили, що Ремдесивір може знизити кількість летальних випадків від ускладнень коронавірусної хвороби, але наразі стверджувати цей факт вчені не можуть через брак доказів та досліджень.

Тепер Ремдесивір зможуть призначати пацієнтам з важким перебігом коронавірусної хвороби, зокрема, тим, хто має проблеми з диханням та потребує застосування ШВЛ.

Що треба знати про Ремдесивір

Противірусний препарат Ремдесивір розробили для боротьби з лихоманкою Ебола.

Ремдесивір – що відомо про препарат Розробила препарат американська компанія Gilead Sciences. Ліки вводять внутрішньовенно. Ремдесивір знімає лихоманку у важких пацієнтів і допомагає їм пережити гостру фазу інфекції.

Скандальне дослідження

Ремдесивір вважали одним з найперспективніших засобів для лікування коронавірусу. Однак перші контрольовані випробування за участю важких пацієнтів зазнали невдачі. Дослідники заявили, що препарат не знижує смертність від COVID-19 та до того ж має побічні ефекти.

Про це повідомила британська газета Financial Times та The Gardian з посиланням на чернетку звіту про дослідження, який опублікував сайт Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

Важливо! В дослідженні йшлося про те, що препарат має сильний побічний ефект – 18 пацієнтів передчасно припинили прийом препарату.

Втім, майже відразу ВООЗ видалило з сайту дослідження, в організації повідомили, що дослідження, яке перебуває на стадії експертної оцінки, опублікували помилково.



Перебіг захворювання COVID-19/Інфографіка 24 Каналу

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