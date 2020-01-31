США оголосили надзвичайну ситуацію через китайський коронавірус: що це означає

Влада США оголосила надзвичайну ситуацію у сфері охорони здоров’я через розповсюдження у світі китайського коронавірусу. Зокрема, до США заборонили в’їзд іноземцям, які упродовж останніх 14 днів були у Китаї.

Про це оголосив міністр охорони здоров’я США Алекс Азар, повідомляє CNN. Він підписав спеціальну декларацію щодо запровадження надзвичайної ситуації.

Важливо: ВООЗ оголосила надзвичайну ситуацію через поширення коронавірусу

Громадяни США, які повертатимуться з Китаю, проходитимуть перевірку та упродовж 14 днів перебуватимуть на карантині.

As part of the Administration’s work to protect Americans and respond to the 2019 Novel #Coronavirus outbreak, today I signed a public health emergency declaration. pic.twitter.com/cpQzmgu9VI — Secretary Alex Azar (@SecAzar) January 31, 2020

Що варто знати про коронавірус 2019-nCoV:

• Станом на 30 січня від нового коронавірусу у Китаї померли 213 людей.

• Відомо про 1982 випадків зараження у всьому світі.

• Наявність інфекції в Україні підозрювали 4 рази, але жоден випадок не підтвердився.

• Більшість жертв – люди похилого віку, які страждають від інших супутніх захворювань, таких як Паркінсона чи діабет.

• Туристичні компанії та онлайн-агентства припинили організацію групових турів до Китаю.

Профілактика нового коронавірусу з Китаю

ВООЗ радить керуватися стандартними рекомендаціями щодо запобігання поширенню інфекції:

Регулярно мийте руки з милом;

Закривайте ніс та рот, коли чхаєте;

М'ясо, яйця та риба повинні термічно оброблятись;

Мийте фрукти та овочі;

Уникайте тісного контакту з будь-ким, хто проявляє симптоми респіраторних захворювань, такі як кашель і чхання;

Уникайте диких тварин та не відвідуйте ферми;



Правда та міфи про коронавірус / 24 канал