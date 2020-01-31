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США оголосили надзвичайну ситуацію через китайський коронавірус: що це означає

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США оголосили надзвичайну ситуацію через спалах коронавірусу / AP

Влада США оголосила надзвичайну ситуацію у сфері охорони здоров’я через розповсюдження у світі китайського коронавірусу. Зокрема, до США заборонили в’їзд іноземцям, які упродовж останніх 14 днів були у Китаї.

Про це оголосив міністр охорони здоров’я США Алекс Азар, повідомляє CNN. Він підписав спеціальну декларацію щодо запровадження надзвичайної ситуації.

Важливо: ВООЗ оголосила надзвичайну ситуацію через поширення коронавірусу

Громадяни США, які повертатимуться з Китаю, проходитимуть перевірку та упродовж 14 днів перебуватимуть на карантині.

Що варто знати про коронавірус 2019-nCoV:

• Станом на 30 січня від нового коронавірусу у Китаї померли 213 людей.
• Відомо про 1982 випадків зараження у всьому світі.
• Наявність інфекції в Україні підозрювали 4 рази, але жоден випадок не підтвердився.
• Більшість жертв – люди похилого віку, які страждають від інших супутніх захворювань, таких як Паркінсона чи діабет.
• Туристичні компанії та онлайн-агентства припинили організацію групових турів до Китаю.

Профілактика нового коронавірусу з Китаю

ВООЗ радить керуватися стандартними рекомендаціями щодо запобігання поширенню інфекції:

  • Регулярно мийте руки з милом;
  • Закривайте ніс та рот, коли чхаєте;
  • М'ясо, яйця та риба повинні термічно оброблятись;
  • Мийте фрукти та овочі;
  • Уникайте тісного контакту з будь-ким, хто проявляє симптоми респіраторних захворювань, такі як кашель і чхання;
  • Уникайте диких тварин та не відвідуйте ферми;


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Автор: Емал Набі
Теги: Здоров'я Лікування Новини Здоров'я Новини США Коронавірус 2020 Китай
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