США ввійшли в трійку за кількістю хворих на коронавірус

США вийшли на третє місце в світі за кількістю заражених коронавірусом SARS-CoV-2, що викликає захворювання Covid-19.

За даними американського Університету Джона Хопкінса, станом на ранок неділі, 22 березня, в США було зареєстровано 26 747 хворих. Найбільша кількість заражених є в Нью-Йорку.

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Перше місце за кількістю хворих займає Китай – 81 349. Друге – Італія, де зафіксовано 53 578 інфікованих.

Варто зазначити, що у США зареєстровано 340 летальних випадків і те, що 176 людей одужали. Штат Вашингтон є на першому місці за смертністю.

У США через епідемію коронавірусу з 13 березня діє режим надзвичайної ситуації. В країну заборонений в'їзд іноземців.

Симптоми коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

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