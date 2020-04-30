США змінили перелік симптомів коронавірусу: додали шість нових ознак
У США додали шість нових симптомів коронавірусної хвороби. До основних ознак: гарячки, кашлю і задишки, американські фахівці додали ще шість симптомів. Тепер спершу тестуватимуть пацієнтів з новим переліком симптомів.
Центри з контролю і профілактики захворювань США (CDC) доповнили свій список симптомів COVID-19, пише Digital Trends.
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У доповнений список потрапили: озноб, тремтіння від ознобу, біль в м'язах, головний біль, біль в горлі, а також втрата смаку та нюху.
Люди, які виявили у себе подібні симптоми, першими зможуть протестуватися на коронавірус. У CDC також попередили про симптоми COVID-19, які вимагають невідкладної допомоги лікаря.
Варто знати! Невідкладні стани: тяжкість у грудях і утруднене дихання, що супроводжуються помутнінням свідомості та синюшність губ і інших ділянок тіла.
Новий список симптомів дозволить змінити підхід до того, які пацієнти першими пройдуть тестування на коронавірус. Це особливо важливо, враховуючи, що тестів досі не вистачає.
Список ознак COVID-19, який використовує Всесвітня організація охорони здоров'я, відрізняється від списку CDC. У нього входять висока температура, сухий кашель і втома. При цьому болі в тілі, закладеність носа, біль у горлі і діарея перераховуються в списку слабших симптомів, які проявляються на пізніх стадіях захворювання.
Коротко про поширення COVID-19 у США
- У США COVID-19 інфікувались більше ніж мільйон людей. Наразі загальна кількість офіційно підтверджених випадків захворювання в країні складає 1 040 488 і ця цифра постійно зростає.
- Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли понад 60 тисяч американців.
- Штат Нью-Йорк став одним з глобальних центрів пандемії COVID-19 у світі, адже саме там – більшість випадків зараження в США.
Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу
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