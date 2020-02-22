Чиновники у США заявляють, що Росія поширює антиамериканські дезінформаційні новини щодо китайського коронавірусу через облікові записи у соціальних мережах, як Twitter, Facebook та Instagram.

Як пише видання AFP, кампанія дезінформації та розповсюдження теорії змови розпочалася місяць тому, в той час, коли кількість випадків загибелі в Китаї становила три, а всього випадків зараження було лише 200 в Ухані.

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Мета Росії – посіяти розбрат і послабити інститути США та їх союзи зсередини, в тому числі за допомогою підпільних кампаній,

– заявив заступник держсекретаря по Європі і Євразії Філіп Рікер.

Американські дипломати, відповідальні за боротьбу з російською дезінформацією, кажуть, що фейки поширюються не тільки англійською, але і французькою, іспанською, італійською та німецькою мовами.

Найпоширеніші теорії дезінформаційної кампанії РФ:

– Вірус був створений США для "ведення економічної війни з Китаєм".

– Коронавірус – це біологічна зброя, винайдена ЦРУ.



США звинувачують Росію в дезінформації щодо коронавірусу в Інтернеті / Unsplash

У твітах також, до прикладу, звинувачують співзасновника Microsoft Білла Гейтса, фонд якого вклав мільярди доларів у міжнародні програми охорони здоров'я.

"Загальна кількість випадків коронавірусу в світі не досягла свого апогею, тому російська стратегія полягає у використанні інформаційного середовища дуже недорогим, але дуже ефективним способом, щоб посіяти розбрат між Китаєм і США", – вважає політик.

"Вони не роботи, вони справжні люди за клавіатурою", – чиновник

Чиновник додає, що зазвичай спершу дезінформаційну новину поширюють ЗМІ, а потім це обговорюють на тисячах сторінках у соціальних мережах.

"Ці тисячі облікових записів працюють разом один з одним, щодня однаковими фразами, тоном і ритмом. Всі ми можемо досить легко пов’язати їх з RT, Sputnik та іншими ЗМІ, пов'язаними з Росією" – вважає Філіп Рікер.



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