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Стадії сексуального психорозвитку по Фрейду: визначте, до кого належите ви

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Розвиток сексуальності за Фрейдом / Unsplash

Сексуальність починає формуватися з перших днів життя. Гіперопіка або нестача уваги в дитинстві – однаково згубно впливають на особистість майбутньої людини.

Фрейд був першим вченим, який зачепив тему сексуальності, й ніщо не заважає більшості його теорій бути актуальними й нині, розповіла клінічна психологиня Діана Сахарова.

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Згідно з Фрейдом, існує 5 стадій психосексуального розвитку особистості:

  1. Оральна – формується від 0 до 18 місяців;
  2. Анальна формується від 18 місяців до 3 років;
  3. Фалічна – виникає впродовж 3-6 років;
  4. Латентна – 6-12 років;
  5. Генітальна, починається в період статевого дозрівання і триває до 22 років;

Оральна стадія розвитку особистості

В цей період все, що відбувається з немовлям, пов'язане з постаттю матері (або виконавцем її обов'язків). На цьому етапі дитині важливо відчувати ніжність і любов до самої себе. Якщо на цьому етапі розвитку дитина стикається зі зневагою, відсутністю турботи або, навпаки, занадто сильною турботою, то, швидше за все, у неї сформується орально-пасивний тип особистості.

Люди з орально-пасивним типом особистості:

  • Очікують від навколишнього світу "материнського" ставлення до себе – бажають постійної турботи та виконання всіх забаганок;
  • Постійно потребують схвалення від оточення;
  • Надмірно залежні та довірливі;
  • Пасивні;

Анальна стадія розвитку особистості

Всі форми самоконтролю та саморегуляції беруть початок в анальній стадії.

Якщо батьки в цей період швидше роздають накази, ніж взаємодіють з дитиною, то, ймовірніше за все, у неї сформується анально-стримуючий або анально-виштовхуючий тип особистості.



Риси анально-стримуючого типу особистості:⠀

  • впертість;
  • скупість і методичність;
  • пунктуальність;
  • важко виносити безлад, плутанину і невизначеність навколо;

Риси анально-виштовхуючого типу особистості:⠀

  • схильність до руйнування;
  • занепокоєння;
  • імпульсивність;
  • у стосунках такі люди сприймають "другу половину" як об'єкт, який їм належить;

Фалічна стадія розвитку

На цій стадії діти починають розглядати свої статеві органи. Однак, уявлення дітей в цьому віці зазвичай невиразні та не точно сформовані. Первинну сцену сексуальних відносин вони складають з побаченого по телевізору, в інтернеті, кількох фраз або випадково підглянутих дій батьків.

Найважливішим на цій стадії є стосунки дитини з членом родини протилежної статі (мами чи тата), а саме: будування цих відносин, позиція батька та підтримка. На цьому етапі дитина переймає батьківські заборони та основні моральні норми.

Якщо на цій стадії відбувається застій, то в дорослому стані таких чоловіків характеризує:

  • зухвалий характер;
  • хвалькуватість і необачність;
  • постійні спроби довести свою мужність;
  • поведінка за типом Дон Жуана;

Жінки ж, у свою чергу, мають постійне бажання фліртувати й зваблювати. Свою потрібність вони усвідомлюють лише завдяки іншій людині (особливо через секс).

Латентна стадія

У цей період дитину найбільше цікавлять інтелектуальні заняття, спорт та спілкування з друзями. Латентна стадія – це свого роду підготовка до дорослішання, яке настає в останній, психосексуальній стадії. В основному, дитина в цей період зосереджена не на своїх внутрішніх процесах, а на зовнішніх.

Генітальна стадія

В організмі відбуваються біохімічні й фізіологічні зміни. Підлітки воліють спілкуватися з однолітками однієї з ними статі, втім поступово об'єктом енергії лібідо стає партнер протилежної статі або (рідше) однієї з ним статі.

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Автор: Едуард Хомченко
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Психологія Секс
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