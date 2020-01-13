Стадії сексуального психорозвитку по Фрейду: визначте, до кого належите ви
Сексуальність починає формуватися з перших днів життя. Гіперопіка або нестача уваги в дитинстві – однаково згубно впливають на особистість майбутньої людини.
Фрейд був першим вченим, який зачепив тему сексуальності, й ніщо не заважає більшості його теорій бути актуальними й нині, розповіла клінічна психологиня Діана Сахарова.
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Згідно з Фрейдом, існує 5 стадій психосексуального розвитку особистості:
- Оральна – формується від 0 до 18 місяців;
- Анальна формується від 18 місяців до 3 років;
- Фалічна – виникає впродовж 3-6 років;
- Латентна – 6-12 років;
- Генітальна, починається в період статевого дозрівання і триває до 22 років;
Оральна стадія розвитку особистості
В цей період все, що відбувається з немовлям, пов'язане з постаттю матері (або виконавцем її обов'язків). На цьому етапі дитині важливо відчувати ніжність і любов до самої себе. Якщо на цьому етапі розвитку дитина стикається зі зневагою, відсутністю турботи або, навпаки, занадто сильною турботою, то, швидше за все, у неї сформується орально-пасивний тип особистості.
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Люди з орально-пасивним типом особистості:
- Очікують від навколишнього світу "материнського" ставлення до себе – бажають постійної турботи та виконання всіх забаганок;
- Постійно потребують схвалення від оточення;
- Надмірно залежні та довірливі;
- Пасивні;
Анальна стадія розвитку особистості
Всі форми самоконтролю та саморегуляції беруть початок в анальній стадії.
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Якщо батьки в цей період швидше роздають накази, ніж взаємодіють з дитиною, то, ймовірніше за все, у неї сформується анально-стримуючий або анально-виштовхуючий тип особистості.
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Риси анально-стримуючого типу особистості:⠀
- впертість;
- скупість і методичність;
- пунктуальність;
- важко виносити безлад, плутанину і невизначеність навколо;
Риси анально-виштовхуючого типу особистості:⠀
- схильність до руйнування;
- занепокоєння;
- імпульсивність;
- у стосунках такі люди сприймають "другу половину" як об'єкт, який їм належить;
Фалічна стадія розвитку
На цій стадії діти починають розглядати свої статеві органи. Однак, уявлення дітей в цьому віці зазвичай невиразні та не точно сформовані. Первинну сцену сексуальних відносин вони складають з побаченого по телевізору, в інтернеті, кількох фраз або випадково підглянутих дій батьків.
Найважливішим на цій стадії є стосунки дитини з членом родини протилежної статі (мами чи тата), а саме: будування цих відносин, позиція батька та підтримка. На цьому етапі дитина переймає батьківські заборони та основні моральні норми.
Якщо на цій стадії відбувається застій, то в дорослому стані таких чоловіків характеризує:
- зухвалий характер;
- хвалькуватість і необачність;
- постійні спроби довести свою мужність;
- поведінка за типом Дон Жуана;
Жінки ж, у свою чергу, мають постійне бажання фліртувати й зваблювати. Свою потрібність вони усвідомлюють лише завдяки іншій людині (особливо через секс).
Латентна стадія
У цей період дитину найбільше цікавлять інтелектуальні заняття, спорт та спілкування з друзями. Латентна стадія – це свого роду підготовка до дорослішання, яке настає в останній, психосексуальній стадії. В основному, дитина в цей період зосереджена не на своїх внутрішніх процесах, а на зовнішніх.
Генітальна стадія
В організмі відбуваються біохімічні й фізіологічні зміни. Підлітки воліють спілкуватися з однолітками однієї з ними статі, втім поступово об'єктом енергії лібідо стає партнер протилежної статі або (рідше) однієї з ним статі.
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