Стадії сексуального психорозвитку по Фрейду: визначте, до кого належите ви

Сексуальність починає формуватися з перших днів життя. Гіперопіка або нестача уваги в дитинстві – однаково згубно впливають на особистість майбутньої людини.

Фрейд був першим вченим, який зачепив тему сексуальності, й ніщо не заважає більшості його теорій бути актуальними й нині, розповіла клінічна психологиня Діана Сахарова.

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Згідно з Фрейдом, існує 5 стадій психосексуального розвитку особистості:

Оральна – формується від 0 до 18 місяців; Анальна формується від 18 місяців до 3 років; Фалічна – виникає впродовж 3-6 років; Латентна – 6-12 років; Генітальна, починається в період статевого дозрівання і триває до 22 років;

Оральна стадія розвитку особистості

В цей період все, що відбувається з немовлям, пов'язане з постаттю матері (або виконавцем її обов'язків). На цьому етапі дитині важливо відчувати ніжність і любов до самої себе. Якщо на цьому етапі розвитку дитина стикається зі зневагою, відсутністю турботи або, навпаки, занадто сильною турботою, то, швидше за все, у неї сформується орально-пасивний тип особистості.

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Люди з орально-пасивним типом особистості:

Очікують від навколишнього світу "материнського" ставлення до себе – бажають постійної турботи та виконання всіх забаганок;

Постійно потребують схвалення від оточення;

Надмірно залежні та довірливі;

Пасивні;

Анальна стадія розвитку особистості

Всі форми самоконтролю та саморегуляції беруть початок в анальній стадії.

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Якщо батьки в цей період швидше роздають накази, ніж взаємодіють з дитиною, то, ймовірніше за все, у неї сформується анально-стримуючий або анально-виштовхуючий тип особистості.



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Риси анально-стримуючого типу особистості:⠀

впертість;

скупість і методичність;

пунктуальність;

важко виносити безлад, плутанину і невизначеність навколо;

Риси анально-виштовхуючого типу особистості:⠀

схильність до руйнування;

занепокоєння;

імпульсивність;

у стосунках такі люди сприймають "другу половину" як об'єкт, який їм належить;

Фалічна стадія розвитку

На цій стадії діти починають розглядати свої статеві органи. Однак, уявлення дітей в цьому віці зазвичай невиразні та не точно сформовані. Первинну сцену сексуальних відносин вони складають з побаченого по телевізору, в інтернеті, кількох фраз або випадково підглянутих дій батьків.

Найважливішим на цій стадії є стосунки дитини з членом родини протилежної статі (мами чи тата), а саме: будування цих відносин, позиція батька та підтримка. На цьому етапі дитина переймає батьківські заборони та основні моральні норми.

Якщо на цій стадії відбувається застій, то в дорослому стані таких чоловіків характеризує:

зухвалий характер;

хвалькуватість і необачність;

постійні спроби довести свою мужність;

поведінка за типом Дон Жуана;

Жінки ж, у свою чергу, мають постійне бажання фліртувати й зваблювати. Свою потрібність вони усвідомлюють лише завдяки іншій людині (особливо через секс).

Латентна стадія

У цей період дитину найбільше цікавлять інтелектуальні заняття, спорт та спілкування з друзями. Латентна стадія – це свого роду підготовка до дорослішання, яке настає в останній, психосексуальній стадії. В основному, дитина в цей період зосереджена не на своїх внутрішніх процесах, а на зовнішніх.

Генітальна стадія

В організмі відбуваються біохімічні й фізіологічні зміни. Підлітки воліють спілкуватися з однолітками однієї з ними статі, втім поступово об'єктом енергії лібідо стає партнер протилежної статі або (рідше) однієї з ним статі.

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